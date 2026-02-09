logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Російські воєнкори бʼють на сполох: Україна розпочала контрнаступ
commentss НОВИНИ Всі новини

Російські воєнкори бʼють на сполох: Україна розпочала контрнаступ

Російські воєнкори заявляють про контрнаступальні дії ЗСУ на стику Дніпропетровської та Запорізької областей і атаки на кількох напрямках

9 лютого 2026, 15:44
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські провоєнні блогери та воєнкори повідомляють про контрнаступальні дії Сил оборони України на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. За їхніми твердженнями, українські підрозділи активізувалися одразу на кількох ділянках фронту.

Російські воєнкори бʼють на сполох: Україна розпочала контрнаступ

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій і Дніпропетровській областях

За версією російської сторони, ЗСУ проводять контратаку на правому фланзі російського угруповання, яке наступає на сході Запорізької області. Наступальні дії, як стверджують воєнкори, відбуваються з району Покровське та Велика Михайлівка з метою розсікання російських підрозділів і виходу їм у тил.

Крім того, повідомляється про бойові дії у напрямку Тернове, а також у районі Гуляйполе. За твердженням російських джерел, атаки ведуться одразу на кількох відтинках фронту.

Окремо зазначається, що активні дії ЗСУ почалися з настанням туманної погоди, що нібито дозволяє українським підрозділам обходити позиції противника та проникати в тил.

На тлі цих повідомлень також підтверджено інформацію про зачистку населеного пункту Чугунівка в Харківській області та встановлення там державного прапора України — про це раніше офіційно повідомляли Сили оборони.

Офіційних заяв Генерального штабу ЗСУ щодо контрнаступу на Запорізькому напрямку станом на цей момент не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України встановили повний контроль над населеним пунктом Чугунівка у Харківській області, зачистивши його від російських окупантів.

Про це повідомили у 16-му армійському корпусі. За даними військових, російські підрозділи намагалися скористатися складними погодними умовами, аби приховано пройти крізь українську оборону в районі Чугунівки.



