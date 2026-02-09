logo

Российские военкоры бьют тревогу: Украина начала контрнаступление
Российские военкоры бьют тревогу: Украина начала контрнаступление

Российские военкоры заявляют о контрнаступательных действиях ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей и атаки по нескольким направлениям

9 февраля 2026, 15:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские провоенные блоггеры и военкоры сообщают о контрнаступательных действиях Сил обороны Украины на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По их утверждениям, украинские подразделения активизировались сразу на нескольких участках фронта.

Российские военкоры бьют тревогу: Украина начала контрнаступление

Контрнаступление ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

По версии российской стороны, ВСУ проводят контратаку на правом фланге российской группировки, наступающей на востоке Запорожской области. Наступательные действия, как утверждают военкоры, происходят из района Покровское и Большая Михайловка с целью рассечения российских подразделений и выхода им в тыл.

Кроме того, сообщается о боевых действиях в направлении Терново , а также в районе Гуляйполе . По утверждению российских источников, атаки ведутся сразу на нескольких участках фронта.

Отдельно отмечается, что активные действия ВСУ начались с наступлением туманной погоды, что позволяет украинским подразделениям обходить позиции противника и проникать в тыл.

На фоне этих сообщений также подтверждена информация о зачистке населенного пункта Чугуновка в Харьковской области и установлении там государственного флага Украины — об этом ранее официально сообщали Силы обороны.

Официальные заявления Генерального штаба ВСУ по контрнаступлению на Запорожском направлении по состоянию на данный момент не обнародованы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины установили полный контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области, зачистив его от российских оккупантов.

Об этом сообщили в 16-м армейском корпусе. По данным военных, российские подразделения пытались воспользоваться сложными погодными условиями, чтобы скрытно пройти через украинскую оборону в районе Чугуновки.



