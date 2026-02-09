Зачистка завершена: в якому пункті знов мерехтить український прапор

Сили оборони України встановили повний контроль над населеним пунктом Чугунівка у Харківській області, зачистивши його від російських окупантів.

Звільнення Чугуївки на Харківщині

Про це повідомили у 16-му армійському корпусі. За даними військових, російські підрозділи намагалися скористатися складними погодними умовами, аби приховано пройти крізь українську оборону в районі Чугунівки.

Втім, пересування противника було своєчасно виявлено за допомогою безпілотних літальних апаратів. Після цього українська піхота провела штурмові дії та повністю зачистила населений пункт.

У корпусі зазначили, що частина російських військовослужбовців склала зброю і була взята в полон. Після завершення операції в Чугунівці піднято державний прапор України, що підтверджує контроль села силами оборони.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна ніколи не визнає суверенітет Росії над Кримом і Донбасом, а будь-які подібні рішення в межах міжнародних домовленостей будуть юридично нікчемними.

Заява пролунала на тлі інформації про так званий "пакет Дмитрієва" — пропозицію Москви щодо масштабних інвестицій на суму 12 трильйонів доларів, яку спецпосланник президента РФ демонстрував американській стороні. За словами президента України Володимира Зеленського, існують сигнали, що в цих пропозиціях можуть міститися пункти, пов’язані з Україною. Сибіга наголосив, що окремі обговорення між Росією та США потенційно можуть зачіпати питання суверенітету та безпеки України. У зв’язку з цим він підкреслив: Київ не підтримає жодних домовленостей, ухвалених без участі української сторони. Глава МЗС окремо зазначив, що навіть у межах можливого мирного врегулювання будь-яке рішення третіх країн щодо визнання російського контролю над Кримом або тимчасово окупованими територіями Донбасу не матиме юридичної сили. Такі дії, за його словами, становитимуть пряме порушення міжнародного права. Сибіга підкреслив, що йдеться не лише про Україну як державу, а про базовий принцип непорушності кордонів і недопустимість легалізації агресії у сучасному світі.

