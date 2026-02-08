Чи визнає Україна суверенітет рф над Кримом та Донбасом: нова заява

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна ніколи не визнає суверенітет Росії над Кримом і Донбасом, а будь-які подібні рішення в межах міжнародних домовленостей будуть юридично нікчемними.

Суверенітет рф над Кримом та Донбасом

Заява пролунала на тлі інформації про так званий "пакет Дмитрієва" — пропозицію Москви щодо масштабних інвестицій на суму 12 трильйонів доларів, яку спецпосланник президента РФ демонстрував американській стороні. За словами президента України Володимира Зеленського, існують сигнали, що в цих пропозиціях можуть міститися пункти, пов’язані з Україною.

Сибіга наголосив, що окремі обговорення між Росією та США потенційно можуть зачіпати питання суверенітету та безпеки України. У зв’язку з цим він підкреслив: Київ не підтримає жодних домовленостей, ухвалених без участі української сторони.

Глава МЗС окремо зазначив, що навіть у межах можливого мирного врегулювання будь-яке рішення третіх країн щодо визнання російського контролю над Кримом або тимчасово окупованими територіями Донбасу не матиме юридичної сили. Такі дії, за його словами, становитимуть пряме порушення міжнародного права.

Сибіга підкреслив, що йдеться не лише про Україну як державу, а про базовий принцип непорушності кордонів і недопустимість легалізації агресії у сучасному світі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п резидент України Володимир Зеленський заявив, що удари Сил оборони України по енергетичній інфраструктурі Росії є відповіддю на постійні атаки РФ, однак їх не можна вважати "дзеркальними".