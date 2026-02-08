Президент пояснив, чому Україна б’є по енергетиці Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари Сил оборони України по енергетичній інфраструктурі Росії є відповіддю на постійні атаки РФ, однак їх не можна вважати "дзеркальними".

Українські удари по енергетиці Росії

За словами глави держави, Україна не має такого ж обсягу ракетного озброєння, як Росія, тому не може відповідати симетрично. Водночас він наголосив, що Україна активно нарощує власні спроможності, зокрема завдяки розвитку нових технологічних видів озброєння.

Зеленський підкреслив, що зростання українських ударних можливостей відбувається швидкими темпами, оскільки ставка зроблена на сучасну, технологічну зброю. Саме це дозволяє завдавати відчутних ударів по військових і енергетичних цілях країни-агресора, попри значно менші ресурси.

Президент також зазначив, що Росія не може жити в умовах стабільного світла, комфорту і спокою, коли Україна змушена мерзнути та щодня зазнавати втрат через російські обстріли. За його словами, удари по російській енергетиці є справедливою відповіддю на війну, яку РФ веде проти українських міст і цивільного населення.

Зеленський наголосив, що Україна завдає ударів по державі, яка значно перевищує її за масштабами, але продовжує демонструвати агресивну поведінку та зневагу до міжнародного права.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російському Бєлгороді влада розпочала евакуацію дітей, багатодітних родин і пенсіонерів через масштабні проблеми з теплопостачанням, які не вдалося усунути протягом двох діб. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков.