logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Президент объяснил, почему Украина бьет по энергетике России
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент объяснил, почему Украина бьет по энергетике России

Владимир Зеленский объяснил, почему удары Украины по энергетике РФ являются ответом на агрессию, но не «зеркальной» из-за ограниченных ресурсов

8 февраля 2026, 23:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары сил обороны Украины по энергетической инфраструктуре России являются ответом на постоянные атаки РФ, однако их нельзя считать "зеркальными".

Президент объяснил, почему Украина бьет по энергетике России

Украинские удары по энергетике России

По словам главы государства, у Украины нет такого же объема ракетного вооружения, как Россия, поэтому не может соответствовать симметрично. В то же время он подчеркнул, что Украина активно наращивает собственные возможности, в частности, благодаря развитию новых технологических видов вооружения.

Зеленский подчеркнул, что рост украинских ударных возможностей происходит быстрыми темпами, поскольку ставка сделана на современное, технологическое оружие. Именно это позволяет наносить ощутимые удары по военным и энергетическим целям страны-агрессора, несмотря на гораздо меньшие ресурсы.

Президент также отметил, что Россия не может жить в условиях стабильного света, комфорта и спокойствия, когда Украина вынуждена мерзнуть и ежедневно нести потери из-за российских обстрелов. По его словам, удары по российской энергетике являются справедливым ответом на войну, которую РФ ведет против украинских городов и гражданского населения.

Зеленский подчеркнул, что Украина наносит удары по государству, которое значительно превышает его по масштабам, но продолжает демонстрировать агрессивное поведение и пренебрежение международным правом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском Белгороде власти начали эвакуацию детей, многодетных семей и пенсионеров из-за масштабных проблем с теплоснабжением, которые не удалось устранить в течение двух суток. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/news/military-actions/kto-do-nas-moh-takoe-sdelat-s-russkimi-zelenskij-otvetil-na-vopros-o-zerkalnykh-udarakh-po-rf-1773188.html
Теги:

Новости

Все новости