Президент объяснил, почему Украина бьет по энергетике России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары сил обороны Украины по энергетической инфраструктуре России являются ответом на постоянные атаки РФ, однако их нельзя считать "зеркальными".

Украинские удары по энергетике России

По словам главы государства, у Украины нет такого же объема ракетного вооружения, как Россия, поэтому не может соответствовать симметрично. В то же время он подчеркнул, что Украина активно наращивает собственные возможности, в частности, благодаря развитию новых технологических видов вооружения.

Зеленский подчеркнул, что рост украинских ударных возможностей происходит быстрыми темпами, поскольку ставка сделана на современное, технологическое оружие. Именно это позволяет наносить ощутимые удары по военным и энергетическим целям страны-агрессора, несмотря на гораздо меньшие ресурсы.

Президент также отметил, что Россия не может жить в условиях стабильного света, комфорта и спокойствия, когда Украина вынуждена мерзнуть и ежедневно нести потери из-за российских обстрелов. По его словам, удары по российской энергетике являются справедливым ответом на войну, которую РФ ведет против украинских городов и гражданского населения.

Зеленский подчеркнул, что Украина наносит удары по государству, которое значительно превышает его по масштабам, но продолжает демонстрировать агрессивное поведение и пренебрежение международным правом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском Белгороде власти начали эвакуацию детей, многодетных семей и пенсионеров из-за масштабных проблем с теплоснабжением, которые не удалось устранить в течение двух суток. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.