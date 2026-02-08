У Бєлгороді оголошено масову евакуацію

У російському Бєлгороді влада розпочала евакуацію дітей, багатодітних родин і пенсіонерів через масштабні проблеми з теплопостачанням, які не вдалося усунути протягом двох діб. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков.

Евакуація в Білгороді

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи в енергосистемі не дали очікуваного результату, а на тлі прогнозованого різкого похолодання влада ухвалила рішення злити воду з систем опалення. Йдеться про 455 багатоквартирних будинків, а також 25 дитячих садків, 17 шкіл, дев’ять поліклінік, чотири вищі навчальні заклади та низку інших об’єктів.

Адміністрація міста почала приймати заявки на евакуацію школярів до інших регіонів РФ, зокрема до Криму, за схемою, яка вже застосовувалася у 2024–2025 роках. Наступними чергами на виїзд визначені багатодітні родини, сім’ї з дітьми з інвалідністю та самотні пенсіонери.

Паралельно всі 12 пунктів обігріву в Бєлгороді переведені на цілодобовий режим роботи. Також влада повідомила, що дитячі садки, які мають тепло, електропостачання та воду, продовжать працювати. Батькам пропонують залишати там дітей під відповідальність місцевих органів влади.

Регіональна влада пов’язує енергетичну кризу з обстрілами та визнає, що ситуація з опаленням у місті залишається критичною.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії повідомляють про ракетні удари по енергетичній інфраструктурі одразу в двох прикордонних регіонах — Бєлгородській та Брянській областях. Після атак у населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням і теплом.