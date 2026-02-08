logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Бєлгороді оголошено масову евакуацію
commentss НОВИНИ Всі новини

У Бєлгороді оголошено масову евакуацію

У Бєлгороді почали евакуацію дітей і пенсіонерів через провал відновлення опалення майже у 500 багатоквартирних будинках

8 лютого 2026, 21:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У російському Бєлгороді влада розпочала евакуацію дітей, багатодітних родин і пенсіонерів через масштабні проблеми з теплопостачанням, які не вдалося усунути протягом двох діб. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков.

У Бєлгороді оголошено масову евакуацію

Евакуація в Білгороді

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи в енергосистемі не дали очікуваного результату, а на тлі прогнозованого різкого похолодання влада ухвалила рішення злити воду з систем опалення. Йдеться про 455 багатоквартирних будинків, а також 25 дитячих садків, 17 шкіл, дев’ять поліклінік, чотири вищі навчальні заклади та низку інших об’єктів.

Адміністрація міста почала приймати заявки на евакуацію школярів до інших регіонів РФ, зокрема до Криму, за схемою, яка вже застосовувалася у 2024–2025 роках. Наступними чергами на виїзд визначені багатодітні родини, сім’ї з дітьми з інвалідністю та самотні пенсіонери.

Паралельно всі 12 пунктів обігріву в Бєлгороді переведені на цілодобовий режим роботи. Також влада повідомила, що дитячі садки, які мають тепло, електропостачання та воду, продовжать працювати. Батькам пропонують залишати там дітей під відповідальність місцевих органів влади.

Регіональна влада пов’язує енергетичну кризу з обстрілами та визнає, що ситуація з опаленням у місті залишається критичною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії повідомляють про ракетні удари по енергетичній інфраструктурі одразу в двох прикордонних регіонах — Бєлгородській та Брянській областях. Після атак у населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням і теплом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/vvgladkov/19154
Теги:

Новини

Всі новини