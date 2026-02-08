logo_ukra

Два російський міста під обстрілом: оголошено повний блекаут

У Бєлгородській та Брянській областях РФ заявили про ракетні удари по енергооб’єктах, після яких у регіонах виникли проблеми зі світлом і теплом

8 лютого 2026, 00:48
У Росії повідомляють про ракетні удари по енергетичній інфраструктурі одразу в двох прикордонних регіонах — Бєлгородській та Брянській областях. Після атак у населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням і теплом.

Два російський міста під обстрілом: оголошено повний блекаут

Блекаут у Бєлграді та Брянську

За даними російських медіа, увечері під удар потрапили електропідстанція "Бєлгород" та ТЕЦ "Луч" у місті Бєлгород. Після цього в самому місті та Бєлгородському окрузі зникло електропостачання. Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков підтвердив пошкодження енергетичної інфраструктури та заявив про проблеми з опаленням у частини мешканців. У місті були відкриті пункти тимчасового обігріву.

Про удари також заявила влада Брянської області. Губернатор регіону Олександр Богомаз повідомив, що атака нібито здійснювалася ракетами "Нептун" та з використанням реактивних систем HIMARS. За його словами, двоє людей дістали поранення.

У Брянській області проблеми з теплопостачанням і електроенергією зафіксовані щонайменше у семи муніципальних утвореннях. Місцева влада заявляє про пошкодження об’єктів інфраструктури та аварійні відключення.

Офіційні російські джерела не уточнюють масштаби руйнувань та терміни відновлення енергопостачання. Інформація надходить переважно з заяв регіональних посадовців та місцевих Telegram-каналів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Києві попереджають про надзвичайно складні найближчі кілька діб через поєднання сильних морозів та критичної ситуації в енергосистемі після чергового масованого російського обстрілу. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.



Джерело: https://t.me/belpepel/17811
