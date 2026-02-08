logo

Главная Новости Общество Война с Россией Два русских города под обстрелом: объявлен полный блекаут
commentss НОВОСТИ Все новости

Два русских города под обстрелом: объявлен полный блекаут

В Белгородской и Брянской областях РФ заявили о ракетных ударах по энергообъектам, после которых в регионах возникли проблемы со светом и теплом

8 февраля 2026, 00:48
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В России сообщают о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре сразу в двух приграничных регионах – Белгородской и Брянской областях. После атак в населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением и теплом.

Два русских города под обстрелом: объявлен полный блекаут

Блекаут в Белграде и Брянске

По данным российских медиа, вечером под удар попали электроподстанция "Белгород" и ТЭЦ "Луч" в городе Белгород . После этого в самом городе и Белгородском округе исчезло электроснабжение. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил повреждение энергетической инфраструктуры и заявил о проблемах с отоплением у жителей. В городе были открыты пункты временного обогрева.

Об ударах также заявили власти Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что атака якобы производилась ракетами "Нептун" и с использованием реактивных систем HIMARS. По его словам, два человека получили ранения.

В Брянской области проблемы с теплоснабжением и электроэнергией зафиксированы, по меньшей мере, в семи муниципальных образованиях. Местные власти заявляют о повреждениях объектов инфраструктуры и аварийных отключениях.

Официальные российские источники не уточняют масштабы разрушений и сроки возобновления энергоснабжения. Информация поступает преимущественно по заявлениям региональных чиновников и местных Telegram-каналов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве предупреждают о чрезвычайно сложных ближайших несколько суток из-за сочетания сильных морозов и критической ситуации в энергосистеме после очередного массированного российского обстрела. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.



Источник: https://t.me/belpepel/17811
