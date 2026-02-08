В Белгороде объявлена массовая эвакуация

В российском Белгороде власти начали эвакуацию детей, многодетных семей и пенсионеров из-за масштабных проблем с теплоснабжением, которые не удалось устранить в течение двух суток. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

Эвакуация в Белгороде

По его словам, аварийно-восстановительные работы в энергосистеме не дали ожидаемого результата, а на фоне прогнозируемого резкого похолодания власти приняли решение слить воду из систем отопления. Речь идет о 455 многоквартирных домах, а также 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех высших учебных заведениях и ряде других объектов.

Администрация города начала принимать заявки на эвакуацию школьников в другие регионы РФ, в частности в Крым, по схеме, которая уже применялась в 2024-2025 годах. Следующими очередями на выезд определены многодетные семьи, семьи с детьми с инвалидностью и одинокие пенсионеры.

Параллельно все 12 пунктов обогрева в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы. Также власти сообщили, что детские сады, имеющие тепло, электроснабжение и воду, продолжат работать. Родителям предлагают оставлять там детей под ответственность местных органов власти.

Региональные власти связывают энергетический кризис с обстрелами и признают, что ситуация с отоплением в городе остается критической.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России сообщают о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре сразу в двух приграничных регионах — Белгородской и Брянской областях. После атак в населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением и теплом.