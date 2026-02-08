logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Белгороде объявлена массовая эвакуация
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белгороде объявлена массовая эвакуация

В Белгороде начали эвакуацию детей и пенсионеров из-за провала возобновления отопления почти в 500 многоквартирных домах

8 февраля 2026, 21:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В российском Белгороде власти начали эвакуацию детей, многодетных семей и пенсионеров из-за масштабных проблем с теплоснабжением, которые не удалось устранить в течение двух суток. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

В Белгороде объявлена массовая эвакуация

Эвакуация в Белгороде

По его словам, аварийно-восстановительные работы в энергосистеме не дали ожидаемого результата, а на фоне прогнозируемого резкого похолодания власти приняли решение слить воду из систем отопления. Речь идет о 455 многоквартирных домах, а также 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех высших учебных заведениях и ряде других объектов.

Администрация города начала принимать заявки на эвакуацию школьников в другие регионы РФ, в частности в Крым, по схеме, которая уже применялась в 2024-2025 годах. Следующими очередями на выезд определены многодетные семьи, семьи с детьми с инвалидностью и одинокие пенсионеры.

Параллельно все 12 пунктов обогрева в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы. Также власти сообщили, что детские сады, имеющие тепло, электроснабжение и воду, продолжат работать. Родителям предлагают оставлять там детей под ответственность местных органов власти.

Региональные власти связывают энергетический кризис с обстрелами и признают, что ситуация с отоплением в городе остается критической.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России сообщают о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре сразу в двух приграничных регионах — Белгородской и Брянской областях. После атак в населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением и теплом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/vvgladkov/19154
Теги:

Новости

Все новости