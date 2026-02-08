В Белгороде объявлена массовая эвакуация

Рубрики
Ткачова Марія
В российском Белгороде власти начали эвакуацию детей, многодетных семей и пенсионеров из-за масштабных проблем с теплоснабжением, которые не удалось устранить в течение двух суток. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .
Эвакуация в Белгороде
По его словам, аварийно-восстановительные работы в энергосистеме не дали ожидаемого результата, а на фоне прогнозируемого резкого похолодания власти приняли решение слить воду из систем отопления. Речь идет о 455 многоквартирных домах, а также 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех высших учебных заведениях и ряде других объектов.
Администрация города начала принимать заявки на эвакуацию школьников в другие регионы РФ, в частности в Крым, по схеме, которая уже применялась в 2024-2025 годах. Следующими очередями на выезд определены многодетные семьи, семьи с детьми с инвалидностью и одинокие пенсионеры.
Параллельно все 12 пунктов обогрева в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы. Также власти сообщили, что детские сады, имеющие тепло, электроснабжение и воду, продолжат работать. Родителям предлагают оставлять там детей под ответственность местных органов власти.
Региональные власти связывают энергетический кризис с обстрелами и признают, что ситуация с отоплением в городе остается критической.