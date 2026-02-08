logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Признает ли Украина суверенитет России над Крымом и Донбассом: новое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Признает ли Украина суверенитет России над Крымом и Донбассом: новое заявление

Андрей Сибига заявил, что Украина никогда не признает суверенитет РФ над Крымом и Донбассом, а любые такие решения без участия Киева незаконны

8 февраля 2026, 23:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина никогда не признает суверенитет России над Крымом и Донбассом, а какие-либо подобные решения в рамках международных договоренностей будут юридически ничтожными.

Признает ли Украина суверенитет России над Крымом и Донбассом: новое заявление

Суверенитет России над Крымом и Донбассом

Заявление прозвучало на фоне информации о так называемом "пакете Дмитриева" — предложении Москвы по масштабным инвестициям на сумму 12 триллионов долларов, которое спецпосланник президента РФ демонстрировал американской стороне. По словам президента Украины Владимира Зеленского, есть сигналы, что в этих предложениях могут содержаться пункты, связанные с Украиной.

Сибига подчеркнул, что отдельные обсуждения между Россией и США потенциально могут затрагивать вопросы суверенитета и безопасности Украины. В этой связи он подчеркнул: Киев не поддержит никаких договоренностей, принятых без участия украинской стороны.

Глава МИД отдельно отметил, что даже в рамках возможного мирного урегулирования любое решение третьих стран о признании российского контроля над Крымом или временно оккупированными территориями Донбасса не будет иметь юридической силы. Такие действия, по его словам, будут представлять прямое нарушение международного права.

Сибига подчеркнул, что речь идет не только об Украине как государстве, а о базовом принципе нерушимости границ и недопустимости легализации агрессии в современном мире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары Сил обороны Украины по энергетической инфраструктуре России являются ответом на постоянные атаки РФ, однако их нельзя считать "зеркальными".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/news/politics/sibiha-prokommentiroval-informatsiju-o-pakete-dmitrieva-na-12-trln-kotoryj-rf-pokazyvala-ssha-1773172.html
Теги:

Новости

Все новости