Признает ли Украина суверенитет России над Крымом и Донбассом: новое заявление

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина никогда не признает суверенитет России над Крымом и Донбассом, а какие-либо подобные решения в рамках международных договоренностей будут юридически ничтожными.

Суверенитет России над Крымом и Донбассом

Заявление прозвучало на фоне информации о так называемом "пакете Дмитриева" — предложении Москвы по масштабным инвестициям на сумму 12 триллионов долларов, которое спецпосланник президента РФ демонстрировал американской стороне. По словам президента Украины Владимира Зеленского, есть сигналы, что в этих предложениях могут содержаться пункты, связанные с Украиной.

Сибига подчеркнул, что отдельные обсуждения между Россией и США потенциально могут затрагивать вопросы суверенитета и безопасности Украины. В этой связи он подчеркнул: Киев не поддержит никаких договоренностей, принятых без участия украинской стороны.

Глава МИД отдельно отметил, что даже в рамках возможного мирного урегулирования любое решение третьих стран о признании российского контроля над Крымом или временно оккупированными территориями Донбасса не будет иметь юридической силы. Такие действия, по его словам, будут представлять прямое нарушение международного права.

Сибига подчеркнул, что речь идет не только об Украине как государстве, а о базовом принципе нерушимости границ и недопустимости легализации агрессии в современном мире.

