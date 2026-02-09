Россия заявила о захвате населенного пункта в Запорожье: правда ли это

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Российская сторона заявила о якобы захвате населенного пункта Придорожное в Запорожской области. Впрочем, эта информация не соответствует действительности.
Захват Придорожнего в Запорожской области рф фейк
Как сообщают украинские военные с места событий, противник традиционно "нарисовал" продвижение на картах вперед, после чего пытался подтвердить вымышленные успехи тактикой малых групп. В частности, россияне забросали в населенный пункт диверсионно-разведывательную группу с целью установления флага и создания визуальной картинки для пропаганды.
Попытка завершилась полным провалом. Вражеская ДРГ была уничтожена, а над Придорожным и дальше развевается флаг Украины.
Контроль над населенным пунктом подтверждают находящиеся непосредственно на позициях воины 33-го штурмового полка Сухопутных войск ВСУ. Их присутствие и ситуация на месте говорят: Придорожное было и остается под контролем Сил обороны Украины.
Украинские военные подчеркивают, что российские "захваты" все чаще существуют только в отчетах и на пропагандистских картах, в то время как реальность на фронте определяется не заявлениями, а контролем над землей.