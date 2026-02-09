Российская сторона заявила о якобы захвате населенного пункта Придорожное в Запорожской области. Впрочем, эта информация не соответствует действительности.

Захват Придорожнего в Запорожской области рф фейк

Как сообщают украинские военные с места событий, противник традиционно "нарисовал" продвижение на картах вперед, после чего пытался подтвердить вымышленные успехи тактикой малых групп. В частности, россияне забросали в населенный пункт диверсионно-разведывательную группу с целью установления флага и создания визуальной картинки для пропаганды.

Попытка завершилась полным провалом. Вражеская ДРГ была уничтожена, а над Придорожным и дальше развевается флаг Украины.

Контроль над населенным пунктом подтверждают находящиеся непосредственно на позициях воины 33-го штурмового полка Сухопутных войск ВСУ. Их присутствие и ситуация на месте говорят: Придорожное было и остается под контролем Сил обороны Украины.

Украинские военные подчеркивают, что российские "захваты" все чаще существуют только в отчетах и на пропагандистских картах, в то время как реальность на фронте определяется не заявлениями, а контролем над землей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские провоенные блоггеры и военкоры сообщают о контрнаступательных действиях Сил обороны Украины на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По их утверждениям, украинские подразделения активизировались сразу на нескольких участках фронта.

По версии российской стороны, ВСУ проводят контратаку на правом фланге российской группировки, наступающей на востоке Запорожской области. Наступательные действия, как утверждают военкоры, происходят из района Покровское и Большая Михайловка с целью рассечения российских подразделений и выхода им в тыл.

