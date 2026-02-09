РФ уничтожает собственных военных во время сдачи: безразлично свой или чужой

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Российские военные еще раз подтвердили: им все равно, кого убивать — украинцев или собственных солдат.
Рф расстреливает своих военных
В районе Временного Яра два российских штурмовика сдались в плен бойцам 24-й бригады Сил обороны Украины и направлялись к украинским позициям в сопровождении дрона. Оба шли с поднятыми руками, что четко фиксировалось из воздуха.
Несмотря на это, российские подразделения атаковали своим же FPV-дроном. Один из военных погиб на месте. Второму удалось добежать до позиций ВСУ и спастись.
Это не редкий случай. В русской армии системно культивируется идея "героической смерти" даже через самоуничтожение. Попытка показаться или сохранить жизнь считается слабостью и изменой. Такая практика, хоть и не оформлена официально, фактически санкционирована сверху.
Цель очевидна: минимизировать количество попадающих в плен российских военных. Государству-агрессору не нужны возвращающиеся домой солдаты — гораздо выгоднее держать в неволе украинцев, пытать их и использовать как инструмент давления.
Примечательно, что во время обменов Россия прежде всего возвращает тех своих военных, которых можно снова отправить на фронт. В этой системе "настоящий герой" — это мертвый солдат, а не выживший.