logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ уничтожает собственных военных во время сдачи: безразлично свой или чужой
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ уничтожает собственных военных во время сдачи: безразлично свой или чужой

Российская армия снова продемонстрировала, что для нее не существует понятия «свой» — даже сдача в плен не гарантирует жизнь

9 февраля 2026, 20:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские военные еще раз подтвердили: им все равно, кого убивать — украинцев или собственных солдат.

РФ уничтожает собственных военных во время сдачи: безразлично свой или чужой

Рф расстреливает своих военных

В районе Временного Яра два российских штурмовика сдались в плен бойцам 24-й бригады Сил обороны Украины и направлялись к украинским позициям в сопровождении дрона. Оба шли с поднятыми руками, что четко фиксировалось из воздуха.

Несмотря на это, российские подразделения атаковали своим же FPV-дроном. Один из военных погиб на месте. Второму удалось добежать до позиций ВСУ и спастись.

Это не редкий случай. В русской армии системно культивируется идея "героической смерти" даже через самоуничтожение. Попытка показаться или сохранить жизнь считается слабостью и изменой. Такая практика, хоть и не оформлена официально, фактически санкционирована сверху.

Цель очевидна: минимизировать количество попадающих в плен российских военных. Государству-агрессору не нужны возвращающиеся домой солдаты — гораздо выгоднее держать в неволе украинцев, пытать их и использовать как инструмент давления.

Примечательно, что во время обменов Россия прежде всего возвращает тех своих военных, которых можно снова отправить на фронт. В этой системе "настоящий герой" — это мертвый солдат, а не выживший.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Покровском направлении не существует сплошной линии фронта, а так называемая "серая зона" может простираться на десятки километров. Об этом сообщают в 7 корпусе ДШУ.
По данным корпуса, украинские Силы обороны продолжают операцию на севере Покровска и Мирнограда. Боевые столкновения происходят не вдоль четко очерченной линии, а на значительной территории между отдельными позициями сторон, которые вместе формируют широкую серую зону. В 7 корпусе ДШУ объясняют, что на этом участке работают украинские поисково-ударные группы, задача которых не допустить инфильтрации российских подразделений в северном направлении. Именно из-за такой динамики боев говорить о классической линии фронта, как это часто делают аналитики, некорректно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/hochu_zhyt/4402
Теги:

Новости

Все новости