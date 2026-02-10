logo

Государство заберет детей силой: Рада разрешила эвакуацию без согласия родителей

Верховная Рада разрешила принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий даже в случае отказа родителей, передав ключевую роль военным администрациям и полиции

10 февраля 2026, 22:46
Автор:
Ткачова Марія

В Украине был введен механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий без согласия родителей или законных представителей. Соответствующее решение поддержала Верховная Рада Украины , сообщили в министерстве внутренних дел Украины.

Государство заберет детей силой: Рада разрешила эвакуацию без согласия родителей

Силовая эвакуация детей из зон боевых действий

Согласно принятому порядку, решение об обязательной эвакуации будут приниматься военными администрациями — на основании письменного обращения военного командования и после согласования с Координационным штабом. Речь идет исключительно о территориях, где продолжаются или возможны активные боевые действия и существует непосредственная угроза жизни детей.

В случае, если родители или опекуны отказываются вывозить детей в более безопасные регионы, государство берет инициативу на себя. Принудительная эвакуация будет осуществляться полицейским, который имеет право забрать ребенка без согласия взрослых и передать его органам опеки и попечительства.

В дальнейшем именно социальные службы будут отвечать за размещение ребенка, его безопасность, доступ к образованию, медицинской помощи и психологической поддержке. Власти подчеркивают, что приоритетом решения является защита жизни и здоровья несовершеннолетних, даже в ситуациях, когда взрослые сознательно игнорируют опасность.

Решение вызвало активное обсуждение в обществе, ведь впервые государство получает законные инструменты для вмешательства в случаях, когда дети остаются под обстрелами из-за позиции родителей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская оккупационная администрация в аннексированном Крыму обеспокоена ростом проукраинских настроений среди подростков и усиливает контроль за молодежью. Об этом на условиях анонимности рассказал активист международной кампании #LiberateCrimea проекту Крым.Реалии.



Источник: https://hromadske.ua/sytuatsiia-na-fronti/259225-verkhovna-rada-proholosuvala-za-prymusovu-evakuatsiiu-ditey-bez-zhody-batkiv
