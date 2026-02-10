Государство заберет детей силой: Рада разрешила эвакуацию без согласия родителей

Рубрики
Ткачова Марія
В Украине был введен механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий без согласия родителей или законных представителей. Соответствующее решение поддержала Верховная Рада Украины , сообщили в министерстве внутренних дел Украины.
Силовая эвакуация детей из зон боевых действий
Согласно принятому порядку, решение об обязательной эвакуации будут приниматься военными администрациями — на основании письменного обращения военного командования и после согласования с Координационным штабом. Речь идет исключительно о территориях, где продолжаются или возможны активные боевые действия и существует непосредственная угроза жизни детей.
В случае, если родители или опекуны отказываются вывозить детей в более безопасные регионы, государство берет инициативу на себя. Принудительная эвакуация будет осуществляться полицейским, который имеет право забрать ребенка без согласия взрослых и передать его органам опеки и попечительства.
В дальнейшем именно социальные службы будут отвечать за размещение ребенка, его безопасность, доступ к образованию, медицинской помощи и психологической поддержке. Власти подчеркивают, что приоритетом решения является защита жизни и здоровья несовершеннолетних, даже в ситуациях, когда взрослые сознательно игнорируют опасность.
Решение вызвало активное обсуждение в обществе, ведь впервые государство получает законные инструменты для вмешательства в случаях, когда дети остаются под обстрелами из-за позиции родителей.