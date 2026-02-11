Лазер вместо ракет: Украина создала собственное оружие будущего

Украина разработала собственную лазерную систему противовоздушной обороны, способную уничтожать воздушные цели, в том числе беспилотники. Проект получил название Sunray. Его работу украинские военные продемонстрировали журналисту Саймону Шустеру из издания The Atlantic.

Украинское лазерное оружие против российских шахедов

По описанию журналиста, установка компактна и мобильна: система легко помещается в багажник автомобиля, не создает шума и не излучает видимого света. Лазерная пушка монтируется на крышу пикапа и снаружи напоминает телескоп с несколькими камерами, отвечающими за сопровождение цели.

Во время демонстрационного испытания украинские военные запустили маленького беспилотника, после чего навели на него лазер. Камеры отслеживали цель в реальном времени, а уже через несколько секунд дрон загорелся в воздухе. По словам Шустера, поражение выглядело так, будто цель поразила "невидимая молния".

Как отмечает The Atlantic, разработка системы Sunray продолжалась около двух лет и стоила несколько миллионов долларов. В будущем разработчики планируют продавать установку за несколько тысяч долларов за единицу.

Издание сравнивает украинскую разработку с американской лазерной системой HELIOS, которую создает компания Lockheed Martin . Контракт США на разработку HELIOS оценивается в около 150 миллионов долларов, что делает украинский проект значительно дешевле западных аналогов.

Sunray рассматривается как потенциальный инструмент борьбы с дронами, который может дополнить существующие системы ПВО, особенно в условиях массированных атак беспилотников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине ввели механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий без согласия родителей или законных представителей. Соответствующее решение поддержала Верховная Рада Украины, сообщили в министерстве внутренних дел Украины.