Голуби довели в тюрьму: пенсионерка заказала убийство соседа в Полтаве

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Полтаве суд вынес приговор женщине пенсионного возраста, которая пыталась организовать убийство своего соседа из-за продолжительного бытового конфликта. Об этом сообщил блоггер Игорь Лаченков со ссылкой на данные из Единого государственного реестра судебных решений.
Пенсионерка заказала убийство из-за ссор из-за голубей
Как установило следствие, причиной противостояния стали голуби. Сын осужденной обустроил во дворе многоквартирного дома поилку для птиц, однако сосед был категорически против. По материалам дела, мужчина переворачивал емкости с водой и выгуливал собаку поблизости, что пугало птиц.
Между соседями не раз возникали конфликты. Полиция фиксировала вызовы из-за ссор, а впоследствии ситуация обострилась — сын женщины повредил автомобиль оппонента.
В июле 2024 года пенсионерка решила прибегнуть к радикальным действиям. Из-за знакомого она нашла мужчину, который, по ее замыслу, должен был организовать нападение на соседа. За выполнение "заказа" женщина пообещала 500 долларов США. Она передала фото потерпевшего и предоставила информацию о его привычных маршрутах передвижения.
Правоохранители задокументировали преступные намерения. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.