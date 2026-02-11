Голуби довели в тюрьму: пенсионерка заказала убийство соседа в Полтаве

В Полтаве суд вынес приговор женщине пенсионного возраста, которая пыталась организовать убийство своего соседа из-за продолжительного бытового конфликта. Об этом сообщил блоггер Игорь Лаченков со ссылкой на данные из Единого государственного реестра судебных решений.

Пенсионерка заказала убийство из-за ссор из-за голубей

Как установило следствие, причиной противостояния стали голуби. Сын осужденной обустроил во дворе многоквартирного дома поилку для птиц, однако сосед был категорически против. По материалам дела, мужчина переворачивал емкости с водой и выгуливал собаку поблизости, что пугало птиц.

Между соседями не раз возникали конфликты. Полиция фиксировала вызовы из-за ссор, а впоследствии ситуация обострилась — сын женщины повредил автомобиль оппонента.

В июле 2024 года пенсионерка решила прибегнуть к радикальным действиям. Из-за знакомого она нашла мужчину, который, по ее замыслу, должен был организовать нападение на соседа. За выполнение "заказа" женщина пообещала 500 долларов США. Она передала фото потерпевшего и предоставила информацию о его привычных маршрутах передвижения.

Правоохранители задокументировали преступные намерения. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Киев продолжает работать в условиях повышенной угрозы обстрелов и низких температур воздуха. Коммунальные службы и энергетики города несут круглосуточное дежурство, обеспечивая стабильность критической инфраструктуры в один из самых сложных отопительных периодов.

В городской власти отмечают: пока сохраняется холодная погода, риск новых вражеских ударов остается высоким. По оперативной информации, в ближайшие 48 часов Россия может готовить комбинированную атаку с применением стратегической авиации, в том числе бомбардировщиков Ту-22М3, а также ракетного вооружения.

