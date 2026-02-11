logo

Скандал в Glovo: автоматические чаевые 11 тысяч гривен курьеру
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал в Glovo: автоматические чаевые 11 тысяч гривен курьеру

Пользователи Glovo массово жалуются на автоматическое списание с их карт тысяч гривен «чаевых» вместо стандартных 50–100 грн

11 февраля 2026, 21:17
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В соцсетях появилась волна жалоб от клиентов сервиса доставки Glovo, заявляющих о неожиданном списании значительных сумм средств как "чаевых" курьерам. Вместо привычных 50–100 гривен со счетов пользователей якобы списывались тысячи гривен.

Скандал в Glovo: автоматические чаевые 11 тысяч гривен курьеру

Чаевые в Glovo

По словам пострадавших, большинство обращений в службу поддержки остаются без оперативного ответа. Некоторые клиенты утверждают, что банки отказываются отменять транзакции, аргументируя это тем, что платеж был подтвержден пользователем в приложении.


Отдельные пользователи сообщают, что после длительной переписки им возвращают только часть средств — примерно тысячу гривен. При этом предлагают засчитать компенсацию на бонусный счет Glovo, объясняя, что технически полностью отменить сделку невозможно.

Публичной позиции компании по ситуации пока нет. Официальные комментарии от Glovo не обнародованы. В то же время в соцсетях пользователи пишут, что о предполагаемом "техническом сбое" им сообщают сами курьеры.

Некоторые клиенты заявили о намерении обратиться в правоохранительные органы и написать соответствующие заявления. Пока неизвестно, сколько именно людей пострадали и каков общий объем списанных средств.

