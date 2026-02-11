Скандал в Glovo: автоматические чаевые 11 тысяч гривен курьеру

В соцсетях появилась волна жалоб от клиентов сервиса доставки Glovo, заявляющих о неожиданном списании значительных сумм средств как "чаевых" курьерам. Вместо привычных 50–100 гривен со счетов пользователей якобы списывались тысячи гривен.

Чаевые в Glovo

По словам пострадавших, большинство обращений в службу поддержки остаются без оперативного ответа. Некоторые клиенты утверждают, что банки отказываются отменять транзакции, аргументируя это тем, что платеж был подтвержден пользователем в приложении.







Отдельные пользователи сообщают, что после длительной переписки им возвращают только часть средств — примерно тысячу гривен. При этом предлагают засчитать компенсацию на бонусный счет Glovo, объясняя, что технически полностью отменить сделку невозможно.

Публичной позиции компании по ситуации пока нет. Официальные комментарии от Glovo не обнародованы. В то же время в соцсетях пользователи пишут, что о предполагаемом "техническом сбое" им сообщают сами курьеры.

Некоторые клиенты заявили о намерении обратиться в правоохранительные органы и написать соответствующие заявления. Пока неизвестно, сколько именно людей пострадали и каков общий объем списанных средств.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Полтаве суд вынес приговор женщине пенсионного возраста, которая пыталась организовать убийство своего соседа из-за длительного бытового конфликта. Об этом сообщил блоггер Игорь Лаченков со ссылкой на данные из Единого государственного реестра судебных решений.

Как установило следствие, причиной противостояния стали голуби. Сын осужденной обустроил во дворе многоквартирного дома поилку для птиц, однако сосед был категорически против. По материалам дела, мужчина переворачивал емкости с водой и выгуливал собаку поблизости, что пугало птиц.

