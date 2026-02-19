Скандал вокруг Укрпочты: Гончаренко требует расследования

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о необходимости проверки механизма перечисления средств из посылок Укрпочты в благотворительный фонд Киевской школы экономики (КШЭ).

Скандал вокруг Укрпочты

По словам парламентария, из каждой отправки, оформленной через Укрпочту , 1 гривна направляется в благотворительный фонд КШЭ. Гончаренко задал вопрос относительно оснований такого решения, в частности — каким образом был избран именно этот фонд и проводился ли открытый конкурс.

Нардеп также упомянул президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, отметив, что ранее он был советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. По мнению Гончаренко, эти обстоятельства нуждаются в проверке со стороны правоохранительных органов.

Парламентарий сообщил, что уже направил соответствующие обращения в Офис Генерального прокурора, СБУ, НАБУ и Национальной полиции с просьбой дать правовую оценку ситуации.

Официальная реакция со стороны Укрпочты или представителей КШЭ пока не обнародована.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в украинском публичном пространстве разразился острый конфликт между президентом Киевской школы экономики Тимофием Миловановым и народным депутатом Алексеем Гончаренко. Причиной послужила дискуссия вокруг деятельности генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

Милованов призвал прекратить публичные атаки на руководителя "Укрпочты", подчеркнув, что сама компания является важным брендом и символом Украины для иностранцев — в частности, через известные почтовые марки. По его словам, внутренние "срачи" вредят имиджу государства за рубежом и формируют негативные ассоциации не только с брендом, но и событиями, изображенными на марках. Он также отметил, что в Украине вроде бы легче критиковать и "хейтиты", чем продвигать положительные бренды, и что оценивать руководителей следует по результатам работы, а не по поведению в соцсетях.

