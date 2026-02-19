Скандал вокруг Укрпочты: Гончаренко требует расследования

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о необходимости проверки механизма перечисления средств из посылок Укрпочты в благотворительный фонд Киевской школы экономики (КШЭ).
Скандал вокруг Укрпочты
По словам парламентария, из каждой отправки, оформленной через Укрпочту , 1 гривна направляется в благотворительный фонд КШЭ. Гончаренко задал вопрос относительно оснований такого решения, в частности — каким образом был избран именно этот фонд и проводился ли открытый конкурс.
Нардеп также упомянул президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, отметив, что ранее он был советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. По мнению Гончаренко, эти обстоятельства нуждаются в проверке со стороны правоохранительных органов.
Парламентарий сообщил, что уже направил соответствующие обращения в Офис Генерального прокурора, СБУ, НАБУ и Национальной полиции с просьбой дать правовую оценку ситуации.
Официальная реакция со стороны Укрпочты или представителей КШЭ пока не обнародована.