Война с Россией Более 72% работников — женщины: как «Укрпочта» доставляет повестки
Более 72% работников — женщины: как «Укрпочта» доставляет повестки

В «Укрпочте» заявили, что доставка повесток осуществляется в стандартном режиме работы с регистрируемыми отправлениями и контролируется через внутреннюю цифровую систему

19 февраля 2026, 19:43
В компании "Укрпочта" сообщили, что более 72% работников предприятия составляют женщины, а доставка повесток осуществляется почтальонами и работниками отделений в пределах их должностных обязанностей.

Более 72% работников — женщины: как «Укрпочта» доставляет повестки

Повестки от «Укрпочта»

В компании отметили, что процесс вручения повесток организован по тому же принципу, что и доставка других регистрируемых почтовых отправлений. Учет и контроль выполнения осуществляется через внутреннюю трекинговую систему, позволяющую отслеживать весь цикл — от печати документа до фиксации статуса его доставки.

По словам представителей компании, процесс полностью цифровизирован и интегрирован в стандартные операционные процедуры почтового оператора.

В то же время на вопрос о количестве повесток, распространенных с момента начала этой практики, в "Укрпочте" не ответили, отметив, что такая информация имеет ограниченный доступ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко заявил о необходимости проверки механизма перечисления средств из посылок Укрпочты в благотворительный фонд Киевской школы экономики (КШЭ).
По словам парламентария, из каждой отправки, оформленной через Укрпочту, 1 гривна направляется в благотворительный фонд КШЭ. Гончаренко задал вопрос относительно оснований такого решения, в частности — каким образом был избран именно этот фонд и проводился ли открытый конкурс. Нардеп также упомянул президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, отметив, что ранее он был советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. По мнению Гончаренко, эти обстоятельства нуждаются в проверке со стороны правоохранительных органов.



Источник: https://hromadske.ua/suspilstvo/259669-ponad-72-pratsivnykiv-kompaniyi-zinky-v-ukrposhti-rozpovily-pro-broniuvannia-i-dostavlennia-povistok
