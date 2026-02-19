Более 72% работников — женщины: как «Укрпочта» доставляет повестки

В компании "Укрпочта" сообщили, что более 72% работников предприятия составляют женщины, а доставка повесток осуществляется почтальонами и работниками отделений в пределах их должностных обязанностей.

Повестки от «Укрпочта»

В компании отметили, что процесс вручения повесток организован по тому же принципу, что и доставка других регистрируемых почтовых отправлений. Учет и контроль выполнения осуществляется через внутреннюю трекинговую систему, позволяющую отслеживать весь цикл — от печати документа до фиксации статуса его доставки.

По словам представителей компании, процесс полностью цифровизирован и интегрирован в стандартные операционные процедуры почтового оператора.

В то же время на вопрос о количестве повесток, распространенных с момента начала этой практики, в "Укрпочте" не ответили, отметив, что такая информация имеет ограниченный доступ.

народный депутат Алексей Гончаренко заявил о необходимости проверки механизма перечисления средств из посылок Укрпочты в благотворительный фонд Киевской школы экономики (КШЭ). Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что

По словам парламентария, из каждой отправки, оформленной через Укрпочту, 1 гривна направляется в благотворительный фонд КШЭ. Гончаренко задал вопрос относительно оснований такого решения, в частности — каким образом был избран именно этот фонд и проводился ли открытый конкурс. Нардеп также упомянул президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, отметив, что ранее он был советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. По мнению Гончаренко, эти обстоятельства нуждаются в проверке со стороны правоохранительных органов.

