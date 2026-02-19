Более 72% работников — женщины: как «Укрпочта» доставляет повестки

Рубрики
Ткачова Марія
В компании "Укрпочта" сообщили, что более 72% работников предприятия составляют женщины, а доставка повесток осуществляется почтальонами и работниками отделений в пределах их должностных обязанностей.
Повестки от «Укрпочта»
В компании отметили, что процесс вручения повесток организован по тому же принципу, что и доставка других регистрируемых почтовых отправлений. Учет и контроль выполнения осуществляется через внутреннюю трекинговую систему, позволяющую отслеживать весь цикл — от печати документа до фиксации статуса его доставки.
По словам представителей компании, процесс полностью цифровизирован и интегрирован в стандартные операционные процедуры почтового оператора.
В то же время на вопрос о количестве повесток, распространенных с момента начала этой практики, в "Укрпочте" не ответили, отметив, что такая информация имеет ограниченный доступ.