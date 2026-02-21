Гончаренко сделал жестокое заявление об инциденте с ТЦК

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал инцидент в Днепре, где работники территориального центра комплектования применили перечный баллончик в салоне автобуса.

Гончаренко о ТЦК

По его словам, правоохранительные органы сообщили, что фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.

"И это верно. Нельзя покрывать преступления", – отметил депутат.

Гончаренко также заявил, что ранее неоднократно выступал с критикой действий отдельных представителей ТЦК, отмечая необходимость реформирования системы мобилизации. По его словам, Украине нужны мотивированные военнослужащие, поэтому следует развивать рекрутинг и внедрять четкие сроки службы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в компании "Укрпочта" сообщили, что более 72% работников предприятия составляют женщины, а доставка повесток осуществляется почтальонами и работниками отделений в пределах их должностных обязанностей.

В компании отметили, что процесс вручения повесток организован по тому же принципу, что и доставка других регистрируемых почтовых отправлений. Учет и контроль выполнения осуществляется через внутреннюю трекинговую систему, позволяющую отслеживать весь цикл – от печати документа до фиксации статуса его доставки. По словам представителей компании, процесс полностью цифровизирован и интегрирован в стандартные операционные процедуры почтового оператора. В то же время, на вопрос о количестве повесток, которые были распространены с момента начала этой практики, в "Укрпочте" не ответили, отметив, что такая информация имеет ограниченный доступ.

