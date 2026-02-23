Залужный сделал жесткое заявление в Лондоне: какая страна может остановить войну в Украине

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что сегодня ни у одной страны мира нет достаточной военной силы, чтобы остановить войну России против Украины.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный во время выступления в Chatham House в Лондоне в преддверии годовщины полномасштабного вторжения отметил, что мир больше не может мыслить категориями старых представлений о безопасности.

"Сегодня уже неважно, кто еще мыслит категориями мира и находится в иллюзиях прошлого. Сегодняшняя война между нами и российскими оккупантами такова, как есть. И мы точно знаем, что именно сейчас достаточной военной силы, чтобы как-то помешать этой войне, ни у одной страны нет", — сказал Залужный.

Залужный подчеркнул, что современная война коренным образом изменилась из-за технологий, от беспилотников до цифровой разведки. По его словам, вопрос уже не только в оружии, но и в ответственности мировых лидеров. Она определит, станет ли эта война последней в Европе, или только прологом к новым конфликтам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный в интервью рассказал о провале контрнаступления Украины в 2023 году. По его словам, неудача произошла из-за распыления сил и недостаточного выделения ресурсов от Зеленского. Вскоре Зеленский ответил Залужному, обвинившему его в провале контрнаступления Украины.

Также "Комментарии" писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский возразил Залужному по поводу ситуации на войне в Украине. По словам генерала, война РФ против Украины не зашла в "тупик", как об этом говорит посол Украины в Великобритании.