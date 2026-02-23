logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Залужный сделал жесткое заявление в Лондоне: какая страна может остановить войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный сделал жесткое заявление в Лондоне: какая страна может остановить войну в Украине

Валерий Залужный заявил, что ни у одной страны нет достаточной военной силы, чтобы остановить войну в Украине.

23 февраля 2026, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что сегодня ни у одной страны мира нет достаточной военной силы, чтобы остановить войну России против Украины.

Залужный сделал жесткое заявление в Лондоне: какая страна может остановить войну в Украине

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный во время выступления в Chatham House в Лондоне в преддверии годовщины полномасштабного вторжения отметил, что мир больше не может мыслить категориями старых представлений о безопасности.

"Сегодня уже неважно, кто еще мыслит категориями мира и находится в иллюзиях прошлого. Сегодняшняя война между нами и российскими оккупантами такова, как есть. И мы точно знаем, что именно сейчас достаточной военной силы, чтобы как-то помешать этой войне, ни у одной страны нет", — сказал Залужный.

Залужный подчеркнул, что современная война коренным образом изменилась из-за технологий, от беспилотников до цифровой разведки. По его словам, вопрос уже не только в оружии, но и в ответственности мировых лидеров. Она определит, станет ли эта война последней в Европе, или только прологом к новым конфликтам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный в интервью рассказал о провале контрнаступления Украины в 2023 году. По его словам, неудача произошла из-за распыления сил и недостаточного выделения ресурсов от Зеленского. Вскоре Зеленский ответил Залужному, обвинившему его в провале контрнаступления Украины.

Также "Комментарии" писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский возразил Залужному по поводу ситуации на войне в Украине. По словам генерала, война РФ против Украины не зашла в "тупик", как об этом говорит посол Украины в Великобритании.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yp3WFeGppZ8
Теги:

Новости

Все новости