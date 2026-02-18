Залужний заявив, що контрнаступ України у 2023 році провалився через Зеленського

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів про причини провалу контрнаступу 2023 року. За його словами, це сталося через те, що операція відхилилася від початкового плану, а Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних ресурсів.

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press розкрив нові деталі контрнаступ 2023 року. За його словами, першочерговий план контрнаступу полягав у створенні єдиного ударного кулака для повернення частини Запорізького регіону, зокрема атомної електростанції, та подальший наступ на південь до Азовського моря. Така операція мала б перерізати коридор, який армія РФ використовувала для поповнення запасів Криму.

Успіх цієї операції вимагав значного нарощування сил і тактичної несподіванки. Однак, за словами Залужного, замість цього ресурси були розпорошені. Крім того, колишній головнокомандувач звинуватив Зеленського, який, як пише AP, не виділив необхідних ресурсів.

"Сили були розпорошені по великій території, що зменшило їхню ударну силу... План, який він (Залужний) розробив за допомогою партнерів НАТО, провалився, оскільки Зеленський та інші посадовці не виділили необхідні ресурси", — пише AP посилаючись на слова Залужного.

Контрнаступ 2023 року викликав критику серед військових експертів через надто амбітні цілі та пізній початок операції, що дало російській армії час укріпити позиції. Два західні представники оборонного відомства у коментарі Associated Press підтвердили версію Залужного на умовах анонімності, що контрнаступ відхилився від початкового плану.

