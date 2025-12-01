Залужний звинуватив Зеленського в недостатній підготовці до вторгнення Росії

Тиск на президента України Володимира Зеленського посилюється на тлі політичної нестабільності та корупційних скандалів. Після вимушеної відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака до критики приєднався і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У колонці для The Telegraph український посол у Лондоні різко висловився про дії влади напередодні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Залужний розкритикував Зеленського. Фото з відкритих джерел

Залужний у британській пресі нагадав, що очолив Збройні сили у серпні 2021 року, коли Росія активно нарощувала військову присутність і збільшувала оборонний бюджет. За його словами, Україна, навпаки, скорочувала фінансування армії, що призвело до серйозного дефіциту озброєння, техніки та особового складу на початку вторгнення.

"Російська армія швидко збільшувала чисельність військ. Кремль рік у рік збільшував військовий бюджет, вкладав ресурси в оборонну промисловість, закуповував більше озброєнь та техніки. У той час як в Україні відбувалося протилежне: 2021 року армії навіть виділили менше грошей, ніж минулого року. Через це наше військове відомство зустріло повномасштабне вторгнення наступного року з величезним дефіцитом всього", — критикує Залужний.

На його думку, це суттєво вплинуло на здатність країни оперативно реагувати на атаку Кремля.

Водночас Залужний застеріг від спроб завершити війну ціною територіальних поступок. Ексголовнокомандувач ЗСУ наголошує, що навіть повне захоплення Росією Донецької області не зупинить війну, оскільки стратегічна мета Кремля полягає не окупації окремих територій, а підриві української державності.

"Припустимо, що Росія повністю захопила б Донецьку область. Війна все одно б не скінчилася, тому що її політичну мету не було б досягнуто. Росія прагне створити умови, які призведуть до розпаду України одночасно на військовому, економічному та політичному рівнях", — зауважив Залужний.

