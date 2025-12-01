Рубрики
Давление на президента Украины Владимира Зеленского усугубляется на фоне политической нестабильности и коррупционных скандалов. После вынужденной отставки главы Офиса президента Андрея Ермака к критике присоединился и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В колонке для The Telegraph украинский посол в Лондоне резко высказался о действиях властей накануне полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Залужный подверг критике Зеленского. Фото из открытых источников
Залужный в британской прессе напомнил, что возглавил Вооруженные силы в августе 2021 года, когда Россия активно наращивала военное присутствие и увеличивала оборонный бюджет. По его словам, Украина, напротив, сокращала финансирование армии, что привело к серьезному дефициту вооружения, техники и личного состава в начале вторжения.
По его мнению, это оказало существенное влияние на способность страны оперативно реагировать на атаку Кремля.
В то же время, Залужный предостерег от попыток завершить войну ценой территориальных уступок. Экс-главнокомандующий ВСУ отмечает, что даже полный захват Россией Донецкой области не остановит войну, поскольку стратегическая цель Кремля заключается не в оккупации отдельных территорий, а в подрыве украинской государственности.
