Залужный обвинил Зеленского в недостаточной подготовке к вторжению России

Давление на президента Украины Владимира Зеленского усугубляется на фоне политической нестабильности и коррупционных скандалов. После вынужденной отставки главы Офиса президента Андрея Ермака к критике присоединился и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В колонке для The Telegraph украинский посол в Лондоне резко высказался о действиях властей накануне полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Залужный подверг критике Зеленского. Фото из открытых источников

Залужный в британской прессе напомнил, что возглавил Вооруженные силы в августе 2021 года, когда Россия активно наращивала военное присутствие и увеличивала оборонный бюджет. По его словам, Украина, напротив, сокращала финансирование армии, что привело к серьезному дефициту вооружения, техники и личного состава в начале вторжения.

"Российская армия быстро увеличивала численность войск. Кремль из года в год увеличивал военный бюджет, вкладывал ресурсы в оборонную промышленность, закупал больше вооружений и техники. В то время как в Украине происходило обратное: в 2021 году армии даже выделили меньше денег, чем в прошлом. Поэтому наше военное ведомство встретило полномасштабное вторжение в следующем году с огромным дефицитом всего", — критикует Залужный.

По его мнению, это оказало существенное влияние на способность страны оперативно реагировать на атаку Кремля.

В то же время, Залужный предостерег от попыток завершить войну ценой территориальных уступок. Экс-главнокомандующий ВСУ отмечает, что даже полный захват Россией Донецкой области не остановит войну, поскольку стратегическая цель Кремля заключается не в оккупации отдельных территорий, а в подрыве украинской государственности.

"Предположим, что Россия полностью захватила бы Донецкую область. Война все равно бы не закончилась, потому что ее политическая цель не была бы достигнута. Россия стремится создать условия, которые приведут к распаду Украины одновременно на военном, экономическом и политическом уровнях", — отметил Залужный.

