Безугла критикує Залужного після його прогнозу про реальний фінал війни

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний "філософствує про мету війни". Таким чином нардепка відреагувала на прогноз Залужного щодо закінчення війни в Україні.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Мар'яна Безугла у Telegram розкритикувала Залужного, заявивши, що генерал запасу перебуваючи на посаді головнокомандувача "не задумувався" щодо питань мети та структури оборони країни.

"Залужний у Лондоні філософствує про мету війни, а в Києві він не задумувався про мету й структуру оборони. Хоча дисертацію "захистив" і вона була про... покарання солдат", — пише нардепка.

Крім того, Безугла звинуватила українського посла у тому, що він заклав основу сьогоднішніх проблем у війську.

"Його поверхневість заклала основу всім базовим проблемам війська зараз, а підігравання Сирському сприяло появі справжнього монстра", — додала народна обраниця.

Нагадаємо, що Залужний опублікував статтю у які вказав, що наразі жодна основа для закінчення війни не створена, а мирні пропозиції стають усе менш вигідні для України. За його словами, більшість війн не закінчуються повною перемогою однієї країни, а заморожуванням або певними компромісами. Залужний пояснює, що для України повною перемогою стане розпад сучасної російської імперії, а поразкою – повна окупація країни з боку РФ.

