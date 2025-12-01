logo_ukra

Безугла критикує Залужного після його прогнозу про реальний фінал війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Безугла критикує Залужного після його прогнозу про реальний фінал війни

Безугла заявила, що Залужний сприяв появі "справжнього монстра".

1 грудня 2025, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний "філософствує про мету війни". Таким чином нардепка відреагувала на прогноз Залужного щодо закінчення війни в Україні.

Безугла критикує Залужного після його прогнозу про реальний фінал війни

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Мар'яна Безугла у Telegram розкритикувала Залужного, заявивши, що генерал запасу перебуваючи на посаді головнокомандувача "не задумувався" щодо питань мети та структури оборони країни.

"Залужний у Лондоні філософствує про мету війни, а в Києві він не задумувався про мету й структуру оборони. Хоча дисертацію "захистив" і вона була про... покарання солдат", — пише нардепка.

Крім того, Безугла звинуватила українського посла у тому, що він заклав основу сьогоднішніх проблем у війську.

"Його поверхневість заклала основу всім базовим проблемам війська зараз, а підігравання Сирському сприяло появі справжнього монстра", — додала народна обраниця.

Нагадаємо, що Залужний опублікував статтю у які вказав, що наразі жодна основа для закінчення війни не створена, а мирні пропозиції стають усе менш вигідні для України. За його словами, більшість війн не закінчуються повною перемогою однієї країни, а заморожуванням або певними компромісами. Залужний пояснює, що для України повною перемогою стане розпад сучасної російської імперії, а поразкою – повна окупація країни з боку РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США відреагували на мирний план Залужного, який передбачає серйозні безпекові гарантії.

Також "Коментарі" писали, що Безугла висміяла новий образ Залужного.



Джерело: https://t.me/marybezuhla/5479
