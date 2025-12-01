Безугла критикує Залужного після його прогнозу про реальний фінал війни

Рубрики
Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний "філософствує про мету війни". Таким чином нардепка відреагувала на прогноз Залужного щодо закінчення війни в Україні.
Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел
Мар'яна Безугла у Telegram розкритикувала Залужного, заявивши, що генерал запасу перебуваючи на посаді головнокомандувача "не задумувався" щодо питань мети та структури оборони країни.
Крім того, Безугла звинуватила українського посла у тому, що він заклав основу сьогоднішніх проблем у війську.
Нагадаємо, що Залужний опублікував статтю у які вказав, що наразі жодна основа для закінчення війни не створена, а мирні пропозиції стають усе менш вигідні для України. За його словами, більшість війн не закінчуються повною перемогою однієї країни, а заморожуванням або певними компромісами. Залужний пояснює, що для України повною перемогою стане розпад сучасної російської імперії, а поразкою – повна окупація країни з боку РФ.
