Безуглая критикует Залужного после его прогноза о реальном финале войны
Безуглая критикует Залужного после его прогноза о реальном финале войны

Безуглая заявила, что Залужный способствовал появлению "настоящего монстра".

1 декабря 2025, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный "философствует о целях войны". Таким образом, нардепка отреагировала на прогноз Залужного относительно окончания войны в Украине.

Безуглая критикует Залужного после его прогноза о реальном финале войны

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в Telegram раскритиковала Залужного, заявив, что генерал запаса сидя в должности главнокомандующего "не задумывался" по вопросам цели и структуры обороны страны.

"Залужный в Лондоне философствует о целях войны, а в Киеве он не задумывался о целях и структуре обороны. Хотя диссертацию "защитил" и она была о... наказании солдат", — пишет нардепка.

Кроме того, Безуглая обвинила украинского посла в том, что он заложил основу сегодняшних проблем в армии.

"Его поверхность заложила основу всем базовым проблемам войска сейчас, а подыгрыш Сырскому способствовал появлению настоящего монстра", — добавила народная избранница.

Напомним, что Залужный опубликовал статью, указавшую, что пока ни одна основа для окончания войны не создана, а мирные предложения становятся все менее выгодными для Украины. По его словам, большинство войн не заканчиваются полной победой одной страны, а замораживанием или компромиссами. Залужный объясняет, что для Украины полной победой станет распад современной российской империи, а поражением – полная оккупация страны со стороны РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на мирный план Залужного, предусматривающий серьезные гарантии безопасности.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая высмеяла новый образ Залужного.



Источник: https://t.me/marybezuhla/5479
