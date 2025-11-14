"А де червоний лак для нігтів": Безугла висміяла новий лук Залужного (ФОТО)

Народна депутатка Мар’яна Безугла іронічно відреагувала на новий стиль колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного, який з’явився на публічному заході в окулярах.

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

Валерій Залужний взяв участь у дискусії про еволюцію війни та перспективи європейської безпеки, яка була організована Eastern Flank Institute. На заході Залужний був одягнений у темний піджак і яскраву червону краватку, мав коротку зачіску, годинник, браслет на руці та з’явився в окулярах, які раніше майже не носив публічно.

Ймовірно, саме такий вигляд дипломата став приводом для саркастичного коментаря Мар’яни Безуглої, яка давно критикує Залужного.

"А де червоний лак для нігтів? Яка у доктора філософії улюблена б’юті-рутина? Розмірене життя, новий лук", — написала нардепка.

Валерій Залужний в окулярах

Мар’яна Безугла не вперше робить різкі заяви на адресу Залужного. Раніше депутатка закликала до його звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ, а також критикувала його проходження ВЛК, де Залужний був визнаний непридатними для військової служби та знятий з військового обліку.

Валерій Залужний очолював Збройні сили України з 2021 по 2024 рік. За цей час він захистив дисертацію та здобув ступінь доктора філософії, а з березня 2024 року виконує роль посла України у Великій Британії. У травні минулого року він був звільнений із військової служби за станом здоров’я.

