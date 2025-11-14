logo

Главная Новости Общество Скандалы "А где красный лак для ногтей": Безуглая высмеяла новый лук Залужного (ФОТО)
"А где красный лак для ногтей": Безуглая высмеяла новый лук Залужного (ФОТО)

Марьяна Безуглая отреагировала на новый образ Валерия Залужного.

14 ноября 2025, 00:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Народная депутатка Марьяна Безуглая иронически отреагировала на новый стиль бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, появившегося на публичном мероприятии в очках.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный принял участие в дискуссии об эволюции войны и перспективах европейской безопасности, организованной Eastern Flank Institute. На мероприятии Залужный был одет в темный пиджак и яркий красный галстук, имел короткую прическу, часы, браслет на руке и появился в очках, которые раньше почти не носил публично.

Вероятно, именно такой вид дипломата стал поводом для саркастического комментария давно критикующей Залужного Марьяны Безуглой.

"А где красный лак для ногтей? Какая у доктора философии любимая бьюти-рутина? Размеренная жизнь, новый лук", — написала нардепка.

Валерий Залужный в очках

Марьяна Безуглая не в первый раз делает резкие заявления в адрес Залужного. Ранее депутат призвала к его освобождению от должности главнокомандующего ВСУ, а также критиковала его прохождение ВЛК, где Залужный был признан непригодными для военной службы и снят с военного учета.

Валерий Залужный возглавлял Вооруженные силы Украины с 2021 по 2024 год. За это время он защитил диссертацию и получил степень доктора философии, а с марта 2024 выполняет роль посла Украины в Великобритании. В мае прошлого года он был уволен с военной службы по состоянию здоровья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая раскритиковала президента из-за ситуации на фронте. По ее словам, "Зеленский об этом умалчивает". 

Также "Комментарии" писали, что Залужный дал трагический прогноз о войне в Украине.



Источник: https://t.me/marybezuhla/5298
