"Зеленський про це замовчує": Безугла розкритикувала президента через ситуацію на фронті

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що хоч Володимир Зеленський і визнав про проблеми на Запорізькому напрямку, однак, за її словами, президент України замовчує про ситуацію на фронті щодо Дніпропетровської області.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Мар’яна Безугла відреагувала на звернення Володимира Зеленського у якому президент розповів, що відвідав Запорізьку область та зустрівся з бойовими бригадами та командирами. Однак нардепка вважає, що Зеленський "замовчує" ситуацію щодо іншого напрямку на фронті.

"Президент визнав після ряду скандалів проблеми на Запорізькому напрямку, що росіяни наступають на Запоріжжя. Але він не відвідав Дніпропетровський напрямок і замовчує, що росіяни сунуть на Покровське, бо тоді доведеться публічно визнати, що вони закріпилися в рідній для Зеленського Дніпропетровській області", — вказує Безугла.

Народна депутатка наполягає, що нібито Зеленський планував звільнити головнокомандувача Сирського, якщо армія РФ потрапить у Дніпропетровську область, однак тепер "не виконує обіцяного навіть самому собі" та "замовчує реальність".

За словами Безуглої, приховування реальної ситуації може мати серйозні наслідки для оборони регіону.

"На замовчуванні реальності й прикритті проблем не переможеш. Досі немає реального стратегічного плану оборони, а навколо Покровського гарячково зводять рубежі після скандалів", — пише Безугла та додає, що керівника Дніпропетровської ОВА досі не призначено.

