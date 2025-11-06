"Відволікли наших генералів": Безугла заявила про сейозні проблеми на фронті

Рубрики
Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що росіяни використовують тактику відволікання, аби здійснювати прориви поблизу ключових населених пунктів з їх подальшою спробою окупації. За її словами, подібним чином армія РФ діє щодо Покровська.
Безугла критикує Сирського. Фото з відкритих джерел
Мар’яна Безугла висловила свою версію щодо тактики росіян на фронті та їх спроби захопити Покровськ, а також організувати наступ на інші населені пункти.
Народна депутатка вдалася до критики головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявивши, що росіяни "читають" дії військового керівництва України.
