Війна з Росією "Відволікли наших генералів": Безугла заявила про сейозні проблеми на фронті
"Відволікли наших генералів": Безугла заявила про сейозні проблеми на фронті

Мар’яна Безугла вважає, що росіяни "читають" кроки очільника ЗСУ Олександра Сирського, чим створили сьогоднішню ситуацію на фронті, зокрема, в Покровську.

6 листопада 2025, 21:22
Автор:
avatar

Slava Kot

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що росіяни використовують тактику відволікання, аби здійснювати прориви поблизу ключових населених пунктів з їх подальшою спробою окупації. За її словами, подібним чином армія РФ діє щодо Покровська.

"Відволікли наших генералів": Безугла заявила про сейозні проблеми на фронті

Безугла критикує Сирського. Фото з відкритих джерел

Мар’яна Безугла висловила свою версію щодо тактики росіян на фронті та їх спроби захопити Покровськ, а також організувати наступ на інші населені пункти.

"Маєте розуміти, що росіяни відволікли наших генералів проривом на Добропілля, далі використали це для прориву на Покровськ, а коли генералітет відволікся на Покровськ, прориваються на півдні Дніпропетровської області вглиб та на Запоріжжя", — пише Безугла в Telegram.

Народна депутатка вдалася до критики головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявивши, що росіяни "читають" дії військового керівництва України.

"Оскільки більшість нашого керівництва військом на чолі з Сирським — не кращі версії з російських лекал, і їхню "стратегічну майстерність" уже давно читають і прогнозують, то попри героїзм, сучасність багатьох людей в ЗСУ система прийняття рішень української армії просто не витягує й смикається в рамках нав’язаної ворогом ініціативи...", — вважає Безугла.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Безугла звинуватила президента за ситуацію в Покровську.

Також "Коментарі" писали, що Безугла заявила, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією, поки головнокомандувачем залишається Олександр Сирський. За її словами українське військове керівництво нібито не почистили після 2014 та 2022 років.



Джерело: https://t.me/marybezuhla/5254
