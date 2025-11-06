"Отвлекли наших генералов": Безуглая заявила о серьезных проблемах на фронте

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что россияне используют тактику отвлечения, чтобы совершать прорывы вблизи ключевых населенных пунктов с их дальнейшей попыткой оккупации. По ее словам, подобным образом армия РФ действует в отношении Покровска.

Безуглая критикует Сырского. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая высказала свою версию о тактике россиян на фронте и их попытках захватить Покровск, а также организовать наступление на другие населенные пункты.

"Должны понимать, что россияне отвлекли наших генералов прорывом на Доброполье, далее использовали это для прорыва на Покровск, а когда генералитет отвлекся на Покровск, прорываются на юге Днепропетровской области вглубь и на Запорожье", — пишет Безуглая в Telegram.

Народная депутатка прибегла к критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявив, что россияне "читают" действия военного руководства Украины.

"Поскольку большинство нашего руководства войском во главе с Сырским — не лучшие версии из российских лекал, и их "стратегическое мастерство" уже давно читают и прогнозируют, то, несмотря на героизм, современность многих людей в ВСУ система принятия решений украинской армии просто не извлекает и дергается в рамках навязанной врагом инициативы...", — считает Безуглая.

