"Отвлекли наших генералов": Безуглая заявила о серьезных проблемах на фронте

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что россияне используют тактику отвлечения, чтобы совершать прорывы вблизи ключевых населенных пунктов с их дальнейшей попыткой оккупации. По ее словам, подобным образом армия РФ действует в отношении Покровска.
Безуглая критикует Сырского. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая высказала свою версию о тактике россиян на фронте и их попытках захватить Покровск, а также организовать наступление на другие населенные пункты.
Народная депутатка прибегла к критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявив, что россияне "читают" действия военного руководства Украины.
