"Забудьте про перемогу": Безугла озвучила похмурий прогноз

Народна депутатка Мар’яна Безугла зробила різку заяву щодо ситуації у Збройних силах України, заявивши, що українцям варто "забути про перемогу", доки головнокомандувачем ЗСУ залишається Олександр Сирський. За її словами, армія потребує глибокого переосмислення, без якого будь-які зміни на фронті будуть лише тимчасовими.

Безугла критикує Сирського. Фото з відкритих джерел

У своєму дописі в Telegram, Безугла відреагувала на повідомлення Генерального штабу ЗСУ про присутність близько 200 російських військових у Покровську, заявивши, що фахівці та журналісти попереджали про це ще кілька тижнів тому.

"Невже? Постійно й давно попереджала про Покровськ, і що туди заходять росіяни. Дослідники публікували інформацію, підрозділи били на сполох, журналісти робили розслідування, але доповіді в Офіс президента були геть інші…", — написала депутатка.

Народна депутатка робить прогноз, що Україна не здобуде перемогу на війні проти Росії, поки військами керує Сирський. Проте, Безугла бачить проблему не лише в головнокомандувачі, а загалом в системі армії.

"Поки Сирський на посаді, забудьте про перемогу. Навіть про перемогу як перевагу. Не він один, а угруповання “старовірів”, які наблизили до себе пристосуванців і бандитів у війську. І цей процес почався не при ньому — він лише розвинувся через те, що українську армію та Міноборони не переосмислили, не почистили системно ні в 2014, ні в 2022 році", — заявила Безугла.

