"Забудьте про перемогу": Безугла озвучила похмурий прогноз

Slava Kot
Народна депутатка Мар’яна Безугла зробила різку заяву щодо ситуації у Збройних силах України, заявивши, що українцям варто "забути про перемогу", доки головнокомандувачем ЗСУ залишається Олександр Сирський. За її словами, армія потребує глибокого переосмислення, без якого будь-які зміни на фронті будуть лише тимчасовими.
Безугла критикує Сирського. Фото з відкритих джерел
У своєму дописі в Telegram, Безугла відреагувала на повідомлення Генерального штабу ЗСУ про присутність близько 200 російських військових у Покровську, заявивши, що фахівці та журналісти попереджали про це ще кілька тижнів тому.
Народна депутатка робить прогноз, що Україна не здобуде перемогу на війні проти Росії, поки військами керує Сирський. Проте, Безугла бачить проблему не лише в головнокомандувачі, а загалом в системі армії.
