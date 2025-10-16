Безугла зробила неоднозначну заяву про Генштаб ЗСУ

Народна депутатка Мар’яна Безугла знову розкритикувала Генеральний штаб Збройних сил України назвавши військовий орган "брехунами". Ймовірно, народна обраниця таким чином відреагувала на повідомлення Генштабу ЗСУ про ситуацію на Покровському напрямку.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Мар’яна Безугла опублікувала допис на сторінках у власних соцмережах з усього двома словами, якими критикує Генеральний штаб ЗСУ.

"Генштаб брехуни", — коротко написала Безугла.

Безугла критикує Генштаб ЗСУ

За пів години до критичного повідомлення народної депутатки, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили продовжують оборонну операцію на Покровському напрямку. У повідомленні йшлося про значні втрати ворога та ефективну роботу українських підрозділів.

"Підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії. Тисячі окупантів ліквідуються на околицях міста та в прилеглих населених пунктах. У самому Покровську продовжується боротьба з диверсійними групами противника", — заявили у Генштабі.

Це не перший випадок, коли депутатка різко висловлюється щодо дій Генштабу. Ще у серпні Мар’яна Безугла заявляла, що Покровське не було підготовлене до оборони, і закликала військових "принаймні не брехати" про реальний стан справ на фронті.

