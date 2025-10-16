Чи справді ми втрачаємо Куп'янськ: заява Генштабу

У Куп'янську Харківської області продовжуються контрдиверсійні заходи українських воїнів. Наші захисники знищують ворожу піхоту, яка намагається прорватися до міста. Як передає портал "Коментарі", про це заявив речник Генштабу майор Дмитро Ліховий.

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

"Щодо ситуації в районі Куп'янська, офіційна інформація Генштабу така. У місті Куп'янськ Харківської області тривають контрдиверсійні заходи Сил оборони України. За приблизними підрахунками, станом на 14 жовтня противник накопичив у місті близько 80 осіб. Водночас українські війська не допускають збільшення цього контингенту та знищують ворожі піхотні групи, які намагаються прорватися в місто", — зазначив речник Генштабу.

За словами Лиховія, групи українських спецназівців, ВСП, механізованих та піхотних підрозділів, а також оператори БпЛА проводять пошуково-ударні дії у різних частинах міста, завдають вогневої поразки за виявленими позиціями. Тому противник зазнає втрат. Так, за добу 15 жовтня було знешкоджено трьох окупантів.

Офіцер уточнив, що ударно-пошукові дії у Куп'янську виконують, зокрема, підрозділи 127- окремої важкої механізованої бригади, підрозділи Сил спеціальних операцій та Військової служби правопорядку, Служби безпеки України та інші.

"Сили оборони України роблять все можливе, щоб зачистити Куп'янськ від російських загарбників і не допустити накопичення у місті ворожої піхоти", — наголосив спікер Генштабу.

повне захоплення Куп'янська – питання часу. Точка необоротності пройдено. Про це заявила народний депутат Мар'яна Безугла.

"Російські вже повністю в місті. Але Генштаб і підконтрольні блогери продовжують байки про "Добропільський контрнаступ", якого не існує, за винятком окремих стабілізаційних дій після допущеного через брехню в доповідях прориву", — зазначає нардепка.

Військові також повідомляють про складну ситуацію в місті та навколо і зазначають, що оборона міста була провальною.



