Чи справді ми втрачаємо Куп'янськ: заява Генштабу

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У Куп'янську Харківської області продовжуються контрдиверсійні заходи українських воїнів. Наші захисники знищують ворожу піхоту, яка намагається прорватися до міста. Як передає портал "Коментарі", про це заявив речник Генштабу майор Дмитро Ліховий.
Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел
За словами Лиховія, групи українських спецназівців, ВСП, механізованих та піхотних підрозділів, а також оператори БпЛА проводять пошуково-ударні дії у різних частинах міста, завдають вогневої поразки за виявленими позиціями. Тому противник зазнає втрат. Так, за добу 15 жовтня було знешкоджено трьох окупантів.
Офіцер уточнив, що ударно-пошукові дії у Куп'янську виконують, зокрема, підрозділи 127- окремої важкої механізованої бригади, підрозділи Сил спеціальних операцій та Військової служби правопорядку, Служби безпеки України та інші.
Читайте також на порталі "Коментарі" – повне захоплення Куп'янська – питання часу. Точка необоротності пройдено. Про це заявила народний депутат Мар'яна Безугла.
Військові також повідомляють про складну ситуацію в місті та навколо і зазначають, що оборона міста була провальною.