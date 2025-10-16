Действительно ли мы теряем Купянск: заявление Генштаба

Рубрики
Кравцев Сергей
В Купянске Харьковской области продолжаются контрдиверсионные мероприятия украинских воинов. Наши защитники уничтожают вражескую пехоту, которая пытается прорваться в город. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Генштаба майор Дмитрий Лиховий.
Бои за Купянск. Фото: из открытых источников
По словам Лиховия, группы украинских спецназовцев, ВСП, механизированных и пехотных подразделений, а также операторы БпЛА проводят поисково- ударные действия в разных частях города, наносят огневое поражение по выявленным позициям. Поэтому противник несет потери. Так, за сутки 15 октября были обезврежены трое оккупантов.
Офицер уточнил, что ударно-поисковые действия в Купянске выполняют, в частности, подразделения 127- отдельной тяжелой механизированной бригады, подразделения Сил специальных операций и Военной службы правопорядка, Службы безопасности Украины и другие.
Военные также сообщают о сложной ситуации в городе и вокруг и отмечают, что оборона города была провальной.