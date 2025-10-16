Действительно ли мы теряем Купянск: заявление Генштаба

В Купянске Харьковской области продолжаются контрдиверсионные мероприятия украинских воинов. Наши защитники уничтожают вражескую пехоту, которая пытается прорваться в город. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Генштаба майор Дмитрий Лиховий.

Бои за Купянск. Фото: из открытых источников

"О ситуации в районе Купянска Харьковской области, официальная информация Генштаба такова: в городе продолжаются контрдиверсионные мероприятия Сил обороны Украины. По приблизительным подсчетам, по состоянию на 14 октября противник накопил в городе около 80 человек. В то же время украинские войска не допускают увеличения этого контингента и уничтожают вражеские пехотные группы, которые пытаются прорваться в город", – отметил спикер Генштаба.

По словам Лиховия, группы украинских спецназовцев, ВСП, механизированных и пехотных подразделений, а также операторы БпЛА проводят поисково- ударные действия в разных частях города, наносят огневое поражение по выявленным позициям. Поэтому противник несет потери. Так, за сутки 15 октября были обезврежены трое оккупантов.

Офицер уточнил, что ударно-поисковые действия в Купянске выполняют, в частности, подразделения 127- отдельной тяжелой механизированной бригады, подразделения Сил специальных операций и Военной службы правопорядка, Службы безопасности Украины и другие.

"Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы зачистить Купянск от российских захватчиков и не допустить накопления в городе вражеской пехоты", – акцентировал спикер Генштаба.

Читайте также на портале "Комментарии" — полный захват Купянска — вопрос времени. Точка необратимости пройдена. Об этом заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

"Русские уже полностью в городе. Но Генштаб и подконтрольные блогеры продолжают басни о "Добропольском контрнаступлении", которого не существует, за исключением отдельных стабилизационных действий после допущенного из-за лжи в докладах прорыва", – отмечает нардепка.

Военные также сообщают о сложной ситуации в городе и вокруг и отмечают, что оборона города была провальной.



