logo

BTC/USD

111429

ETH/USD

4061.78

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Безуглая сделала неоднозначное заявление о Генштабе ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая сделала неоднозначное заявление о Генштабе ВСУ

На фоне заявления о Покровске Марьяна Безуглая критикует Генштаб ВСУ.

16 октября 2025, 14:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая вновь раскритиковала Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвав военный орган "лжецами". Вероятно, народная избранница таким образом отреагировала на сообщение Генштаба ВСУ о ситуации в Покровском направлении.

Безуглая сделала неоднозначное заявление о Генштабе ВСУ

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая опубликовала сообщение на страницах в собственных соцсетях с двумя словами, которыми критикует Генеральный штаб ВСУ.

"Генштаб лжецы", — коротко написала Безуглая.

Безуглая сделала неоднозначное заявление о Генштабе ВСУ - фото 2

Безуглая критикует Генштаб ВСУ

За полчаса до критического сообщения народной депутатки, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы продолжают оборонную операцию на Покровском направлении. В сообщении говорилось о значительных потерях врага и эффективной работе украинских подразделений.

"Подступы к Покровску становятся еще одним большим кладбищем для российской армии. Тысячи оккупантов ликвидируются в окрестностях города и в близлежащих населенных пунктах. В самом Покровске продолжается борьба с диверсионными группами противника", — заявили в Генштабе.

Это не первый случай, когда депутат резко высказывается относительно действий Генштаба. Еще в августе Марьяна Безуглая заявляла, что Покровское не было подготовлено к обороне, и призвала военных "по крайней мере, не врать" о реальном положении дел на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая подвергла критике Генштаб ВСУ за информацию о деоккупации села. Народный депутат считает, что информация Генштаба ВСУ используется в целях пропаганды.

Также "Комментарии" писали, что спикер Генштаба майор Дмитрий Лиховый рассказал, действительно ли мы теряем Купянск.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости