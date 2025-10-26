"Забудьте о победе": Безуглая озвучила пасмурный прогноз

Народная депутат Марьяна Безуглая сделала резкое заявление о ситуации в Вооруженных силах Украины, заявив, что украинцам стоит "забыть о победе", пока главнокомандующим ВСУ остается Александр Сырский. По ее словам, армия нуждается в глубоком переосмыслении, без которого какие-либо изменения на фронте будут лишь временными.

Безуглая критикует Сырского. Фото из открытых источников

В своем сообщении в Telegram Безуглая отреагировала на сообщение Генерального штаба ВСУ о присутствии около 200 российских военных в Покровске, заявив, что специалисты и журналисты предупреждали об этом еще несколько недель назад.

"Неужели? Постоянно и давно предупреждала о Покровске, и что туда заходят россияне. Исследователи публиковали информацию, подразделения били тревогу, журналисты проводили расследование, но доклады в Офис президента были совсем другие...", — написала депутат.

Народный депутат делает прогноз, что Украина не одержит победу на войне против России, пока войсками руководит Сырский. Тем не менее, Безуглая видит проблему не только в главнокомандующем, но в целом в системе армии.

"Пока Сырский в должности, забудьте о победе. Даже о победе как преимущество. Не он один, а группировки "староверов", которые приблизили к себе приспособленцев и бандитов в армии. И этот процесс начался не при нем – он только развился из-за того, что украинскую армию и Минобороны не переосмыслили, не почистили системно ни в 2014, ни в 2022 году", — заявила Безуглая.

