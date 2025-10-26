"Забудьте о победе": Безуглая озвучила пасмурный прогноз

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая сделала резкое заявление о ситуации в Вооруженных силах Украины, заявив, что украинцам стоит "забыть о победе", пока главнокомандующим ВСУ остается Александр Сырский. По ее словам, армия нуждается в глубоком переосмыслении, без которого какие-либо изменения на фронте будут лишь временными.
Безуглая критикует Сырского. Фото из открытых источников
В своем сообщении в Telegram Безуглая отреагировала на сообщение Генерального штаба ВСУ о присутствии около 200 российских военных в Покровске, заявив, что специалисты и журналисты предупреждали об этом еще несколько недель назад.
Народный депутат делает прогноз, что Украина не одержит победу на войне против России, пока войсками руководит Сырский. Тем не менее, Безуглая видит проблему не только в главнокомандующем, но в целом в системе армии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая сделала неоднозначное заявление о Генштабе ВСУ.
Также "Комментарии" писали, что нардепка Безуглая призналась, почему пишет скандальные сообщения в соцсетях.