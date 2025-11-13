"Зеленский об этом умалчивает": Безуглая раскритиковала президента из-за ситуации на фронте

Рубрики
Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что хотя Владимир Зеленский и признал проблемы на Запорожском направлении, однако, по ее словам, президент Украины умалчивает о ситуацит на фронте относительно Днепропетровской области.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая отреагировала на обращение Владимира Зеленского, в котором президент рассказал, что посетил Запорожскую область и встретился с боевыми бригадами и командирами. Однако нардепка считает, что Зеленский "умалчивает" ситуацию по другому направлению на фронте.
Народный депутат настаивает, что якобы Зеленский планировал уволить главнокомандующего Сырского, если армия РФ попадет в Днепропетровскую область, однако теперь "не выполняет обещанное даже самому себе" и "умалчивает реальность".
По словам Безуглой, сокрытие реальной ситуации может иметь серьезные последствия для обороны региона.
