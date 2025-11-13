"Зеленский об этом умалчивает": Безуглая раскритиковала президента из-за ситуации на фронте

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что хотя Владимир Зеленский и признал проблемы на Запорожском направлении, однако, по ее словам, президент Украины умалчивает о ситуацит на фронте относительно Днепропетровской области.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая отреагировала на обращение Владимира Зеленского, в котором президент рассказал, что посетил Запорожскую область и встретился с боевыми бригадами и командирами. Однако нардепка считает, что Зеленский "умалчивает" ситуацию по другому направлению на фронте.

"Президент признал после ряда скандалов проблемы на Запорожском направлении, что россияне наступают на Запорожье. Но он не посетил Днепропетровское направление и умалчивает, что россияне двигаются на Покровское, потому что тогда придется публично признать, что они закрепились в родной для Зеленского Днепропетровской области", — указывает Безуглая.

Народный депутат настаивает, что якобы Зеленский планировал уволить главнокомандующего Сырского, если армия РФ попадет в Днепропетровскую область, однако теперь "не выполняет обещанное даже самому себе" и "умалчивает реальность".

По словам Безуглой, сокрытие реальной ситуации может иметь серьезные последствия для обороны региона.

"На умалчивании реальности и прикрытии проблем не победишь. До сих пор нет реального стратегического плана обороны, а вокруг Покровского лихорадочно сводят рубежи после скандалов", — пишет Безуглая и добавляет, что руководитель Днепропетровской ОВА до сих пор не назначен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин установил дедлайн для захвата Покровска.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая заявила о серьезных проблемах на фронте.