Путін встановив дедлайн для захоплення Покровська

Російський диктатор Володимир Путін визначив нову дату для захоплення Покровська, до 15 грудня цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неназвані джерела. Однак, українські захисники продовжують стримувати противника й проводять контрудари, не дозволяючи реалізувати російські плани.

Путін хоче окупувати Покровськ. Фото з відкритих джерел

Вже кілька місяців російські сили активно застосовують тактику "інфільтрації" в районі Покровська, коли невеликі групи намагаються проникнути в місто, шукаючи слабкі місця в обороні. Спочатку атаки йшли з півдня, згодом з заходу, а нещодавно зафіксовано спроби проникнення з південного сходу. За оцінками українських військових, у межах міста нині може перебувати від 300 до 500 російських солдатів.

"Москва планує захопити Покровськ до 15 грудня — це їхній черговий новий "дедлайн"", — пише "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела.

Мета ворога полягає у тому, щоб створити оточення навколо агломерації. Для цього Росія намагається з’єднати підрозділи 2-ї загальновійськової армії, що наступають із заходу, з угрупованням 51-ї армії з Красного Лимана в районі Гришиного. Проте українські війська поки зривають цей план, утримуючи позиції й проводячи активні контрдїї, зокрема в Родинському, що має важливе значення для оборони Мирнограда.

"Зараз питання про вихід звідти не стоїть. У Куп'янську ситуація виглядає небезпечніше, ніж у Покровську, бо саме до Покровська зараз прикута вся уваг", — зазначив один із офіцерів.

Як пише видання, частина військових попереджає про ризики, пов’язані з нестачею особового складу та проблемами зі зв’язком, які можуть ускладнити оборону. Водночас інші фахівці вважають, що українські сили здатні втримати місто до кінця року, якщо не відбудеться різкого посилення противника.

