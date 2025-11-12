Путин установил дедлайн для захвата Покровска

Российский диктатор Владимир Путин определил новую дату для захвата Покровска до 15 декабря этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванные источники. Однако украинские защитники продолжают сдерживать противника и проводят контрудары, не позволяя реализовать российские планы.

Путин хочет оккупировать Покровск. Фото из открытых источников

Уже несколько месяцев российские силы активно применяют тактику "инфильтрации" в Покровском районе, когда небольшие группы пытаются проникнуть в город, ища слабые места в обороне. Сначала атаки шли с юга, затем с запада, а недавно зафиксированы попытки проникновения с юго-востока. По оценкам украинских военных, в черте города в настоящее время может находиться от 300 до 500 российских солдат.

"Москва планирует захватить Покровск до 15 декабря – это их очередной новый "дедлайн"", – пишет "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.

Цель врага состоит в том, чтобы создать окружение вокруг агломерации. Для этого Россия пытается соединить наступающие с запада подразделения 2-й общевойсковой армии с группировкой 51-й армии из Красного Лимана в районе Гришиного. Однако украинские войска пока срывают этот план, удерживая позиции и проводя активные контрдействия, в частности, в Родинском, что имеет важное значение для обороны Мирнограда.

"Сейчас вопрос о выходе оттуда не стоит. В Купянске ситуация выглядит опаснее, чем в Покровске, потому что именно к Покровску сейчас приковано все внимание", — отметил один из офицеров.

Как пишет издание, часть военных предупреждает о рисках, связанных с нехваткой личного состава и проблемами со связью, которые могут осложнить оборону. В то же время, другие специалисты считают, что украинские силы способны удержать город до конца года, если не произойдет резкого усиления противника.

