logo

BTC/USD

102146

ETH/USD

3428.21

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин установил дедлайн для захвата Покровска
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин установил дедлайн для захвата Покровска

Москва планирует захватить Покровск до 15 декабря, но украинские силы сдерживают наступление РФ.

12 ноября 2025, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин определил новую дату для захвата Покровска до 15 декабря этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванные источники. Однако украинские защитники продолжают сдерживать противника и проводят контрудары, не позволяя реализовать российские планы.

Путин установил дедлайн для захвата Покровска

Путин хочет оккупировать Покровск. Фото из открытых источников

Уже несколько месяцев российские силы активно применяют тактику "инфильтрации" в Покровском районе, когда небольшие группы пытаются проникнуть в город, ища слабые места в обороне. Сначала атаки шли с юга, затем с запада, а недавно зафиксированы попытки проникновения с юго-востока. По оценкам украинских военных, в черте города в настоящее время может находиться от 300 до 500 российских солдат.

"Москва планирует захватить Покровск до 15 декабря – это их очередной новый "дедлайн"", – пишет "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.

Цель врага состоит в том, чтобы создать окружение вокруг агломерации. Для этого Россия пытается соединить наступающие с запада подразделения 2-й общевойсковой армии с группировкой 51-й армии из Красного Лимана в районе Гришиного. Однако украинские войска пока срывают этот план, удерживая позиции и проводя активные контрдействия, в частности, в Родинском, что имеет важное значение для обороны Мирнограда.

"Сейчас вопрос о выходе оттуда не стоит. В Купянске ситуация выглядит опаснее, чем в Покровске, потому что именно к Покровску сейчас приковано все внимание", — отметил один из офицеров.

Как пишет издание, часть военных предупреждает о рисках, связанных с нехваткой личного состава и проблемами со связью, которые могут осложнить оборону. В то же время, другие специалисты считают, что украинские силы способны удержать город до конца года, если не произойдет резкого усиления противника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал озвучил планы россиян на оккупацию Покровска.

Также "Комментарии" писали, что захват Покровска будет иметь серьезные последствия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyan-chergoviy-dedlayn-okupatsiyi-pokrovska-1762933714.html
Теги:

Новости

Все новости