Захоплення Покровська матиме серйозні наслідки, але не про ті, які говорять

Можливе падіння Покровська, яке багатьом видається неминучим, не стане переломним моментом війни в Україні. Контроль Росії над зруйнованим шахтарським містом навряд чи дасть агресору новий імпульс для наступу, однак він може матиме серйозні політичні наслідки. Про це пише аналітик Марк Чемпіон у колонці для Bloomberg.

Захоплення Покровська не змінить хід війни в Україні

Марк Чемпіон вважає, що захоплення Покровська важливе радше символічно, як колись було з Бахмутом чи Авдіївкою. Для Кремля це спосіб продемонструвати хоч якусь "перемогу" після року розчарувань, коли російські війська досягли мінімальних територіальних здобутків, попри перевагу в живій силі та техніці.

"Володимиру Путіну потрібна ця перемога. Захоплення Покровська допомогло б підтримувати наратив Путіна про неминучу перемогу та придушило б будь-яке відчуття серед пересічних росіян, що здобутки, яких він досягає в Україні, не варті людських чи економічних втрат", — зазначає Чемпіон.

Водночас для України втрата Покровська може створити тимчасові політичні труднощі, зокрема, посилити тиск з боку США на переговори з Москвою. За словами Чемпіона, попри заяви деяких аналітиків, що окупація Покровська створить умови для прориву РФ, цього не станеться. Як пояснює оглядач, з військової точки зору місто не відкриє росіянам шлях на Захід. Обидві армії воюють у режимі виснаження, і про проривні наступи вже давно не йдеться.

Автор підкреслює, що українська стратегія полягає у виснаженні ресурсів РФ, і бій за Покровськ лише продовжує цю лінію. За 20 місяців росіяни просунулися всього на 50 км ціною сотень тисяч загиблих і поранених. За цей час втрати Росії майже потроїлись і зросли з 401 350 до 1,147 мільйона.

"Результат війни буде визначатися здатністю та волею обох сторін продовжувати боротьбу, а не контролем над такими містами, як Покровськ", — наголошує Чемпіон.

Оглядач вважає, що єдина реальна небезпека може бути від пастки кремлівської пропаганди. Перемога РФ у Покровську може бути використана Путіним для тиску на адміністрацію Дональда Трампа, аби переконати її, що Україна нібито "на межі колапсу". Як наслідок, згортання підтримки США може стати критичним, якщо Європа не заповнить утворену прогалину.

