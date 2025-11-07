Захват Покровска будет иметь серьезные последствия, но не о тех, которые говорят

Возможное падение Покровска, которое многим кажется неизбежным, не станет переломным моментом войны в Украине. Контроль России над разрушенным шахтерским городом вряд ли даст агрессору новый импульс для наступления, однако он может иметь серьезные политические последствия. Об этом пишет аналитик Марк Чемпион в колонке для Bloomberg.

Захват Покровска не изменит ход войны в Украине

Марк Чемпион считает, что захват Покровска важен скорее символически, как когда-то было с Бахмутом или Авдеевкой. Для Кремля это способ продемонстрировать хоть какую-то "победу" после года разочарований, когда российские войска достигли минимальных территориальных достижений, несмотря на преимущество в живой силе и технике.

"Владимиру Путину нужна эта победа. Захват Покровской помог бы поддерживать нарратив Путина о неизбежной победе и подавил бы любое ощущение среди рядовых россиян, что достижения, которых он достигает в Украине, не стоят человеческих или экономических потерь", — отмечает Чемпион.

В то же время, для Украины потеря Покровска может создать временные политические трудности, в частности, усилить давление со стороны США на переговоры с Москвой. По словам Чемпиона, несмотря на заявления некоторых аналитиков, что оккупация Покровска создаст условия для прорыва РФ, этого не произойдет. Как объясняет обозреватель, с военной точки зрения город не откроет россиянам путь на Запад. Обе армии воюют в режиме истощения, и о прорывных наступлениях уже давно речь не идет.

Автор подчеркивает, что украинская стратегия состоит в истощении ресурсов РФ, и бой за Покровск только продолжает эту линию. За 20 месяцев россияне продвинулись всего на 50 км за цену в сотни тысяч погибших и раненых. За это время потери России почти утроились и выросли с 401 350 до 1,147 миллиона.

"Результат войны будет определяться способностью и волей обеих сторон продолжать борьбу, а не контролем над такими городами, как Покровск", — отмечает Чемпион.

Обозреватель считает, что единственная реальная опасность может оказаться от ловушки кремлевской пропаганды. Победа РФ в Покровске может быть использована Путиным для давления на администрацию Дональда Трампа, чтобы убедить ее, что Украина якобы "на грани коллапса". Как следствие, сворачивание поддержки США может стать критическим, если Европа не восполнит образовавшийся пробел.

