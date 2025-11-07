Рекордні втрати Росії: Зеленський назвав кількість "двохсотих" росіян

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в жовтні 2025 року російська армія зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення. За словами президента, лише завдяки діям українських безпілотників було ліквідовано близько 25 тисяч російських військових.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача повідомив про рекордні втрати Росії за один місяць.

"Ми маємо 25 000 втрат — "двохсотих" ворога за жовтень місяць, тільки завдяки БПЛА. Тут чітка цифра, тому що все це — з відеопідтвердженням", — сказав президент.

Зеленський уточнив, що українські сили ведуть системний облік результатів застосування безпілотників, а втрати, підтверджені відео, враховуються в офіційній статистиці.

"Тут чітка цифра. Плюс вважаємо без відеопідтверджень плюс ще 2-3 тисячі. Це — найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що рекордні втрати противника свідчать про ефективність використання БПЛА українськими силами оборони. Україна активно розвиває власне виробництво безпілотників, а також залучає приватні компанії до створення сучасних технологій спостереження та ураження.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 7 листопада 2025 року склали приблизно 1 148 910 осіб. Лише за останню добу українські захисники ліквідували 1170 російських військових.

