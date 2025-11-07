logo_ukra

Рекордні втрати Росії: Зеленський назвав кількість "двохсотих" росіян
Рекордні втрати Росії: Зеленський назвав кількість "двохсотих" росіян

Президент Зеленський заявив, що російська армія втратила понад 25 тисяч військових лише за жовтень.

7 листопада 2025, 16:57
Автор:
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в жовтні 2025 року російська армія зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення. За словами президента, лише завдяки діям українських безпілотників було ліквідовано близько 25 тисяч російських військових.

Рекордні втрати Росії: Зеленський назвав кількість "двохсотих" росіян

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський  під час брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача повідомив про рекордні втрати Росії за один місяць.

"Ми маємо 25 000 втрат — "двохсотих" ворога за жовтень місяць, тільки завдяки БПЛА. Тут чітка цифра, тому що все це — з відеопідтвердженням", — сказав президент.

Зеленський уточнив, що українські сили ведуть системний облік результатів застосування безпілотників, а втрати, підтверджені відео, враховуються в офіційній статистиці.

"Тут чітка цифра. Плюс вважаємо без відеопідтверджень плюс ще 2-3 тисячі. Це — найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що рекордні втрати противника свідчать про ефективність використання БПЛА українськими силами оборони. Україна активно розвиває власне виробництво безпілотників, а також залучає приватні компанії до створення сучасних технологій спостереження та ураження.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 7 листопада 2025 року склали приблизно 1 148 910 осіб. Лише за останню добу українські захисники ліквідували 1170 російських військових.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у публічний простір потрапили втрати Росії у війні проти України.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський озвучив, що буде з армією одразу після завершення війни.



