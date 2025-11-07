logo

BTC/USD

100672

ETH/USD

3287.73

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Рекордные потери России: Зеленский назвал количество "двухсотых" россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Рекордные потери России: Зеленский назвал количество "двухсотых" россиян

Президент Зеленский заявил, что российская армия потеряла более 25 тысяч военных только за октябрь.

7 ноября 2025, 16:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в октябре 2025 года российская армия понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения. По словам президента, только благодаря действиям украинских беспилотников было ликвидировано около 25 тысяч российских военных.

Рекордные потери России: Зеленский назвал количество "двухсотых" россиян

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время брифинга по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего сообщил о рекордных потерях России за один месяц.

"Мы имеем 25 000 потерь — "двухсотых" врага за октябрь месяц, только благодаря БПЛА. Здесь четкая цифра, потому что все это — с видеоподтверждением", — сказал президент.

Зеленский уточнил, что украинские силы ведут системный учет результатов применения беспилотников, а потери, подтвержденные видео, учитываются в официальной статистике.

"Здесь четкая цифра. Плюс считаем без видеоподтверждений плюс еще 2-3 тысячи. Это наибольшее количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что рекордные потери противника свидетельствуют об эффективности использования БПЛА украинскими силами обороны. Украина активно развивает собственное производство беспилотников, а также вовлекает частные компании в создание современных технологий наблюдения и поражения.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие потери российских войск с 24 февраля 2022 по 7 ноября 2025 составили примерно 1 148 910 человек. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 1170 российских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в публичное пространство попали потери России в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский озвучил, что будет с армией сразу после завершения войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости