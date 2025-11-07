Рекордные потери России: Зеленский назвал количество "двухсотых" россиян

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в октябре 2025 года российская армия понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения. По словам президента, только благодаря действиям украинских беспилотников было ликвидировано около 25 тысяч российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время брифинга по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего сообщил о рекордных потерях России за один месяц.

"Мы имеем 25 000 потерь — "двухсотых" врага за октябрь месяц, только благодаря БПЛА. Здесь четкая цифра, потому что все это — с видеоподтверждением", — сказал президент.

Зеленский уточнил, что украинские силы ведут системный учет результатов применения беспилотников, а потери, подтвержденные видео, учитываются в официальной статистике.

"Здесь четкая цифра. Плюс считаем без видеоподтверждений плюс еще 2-3 тысячи. Это наибольшее количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что рекордные потери противника свидетельствуют об эффективности использования БПЛА украинскими силами обороны. Украина активно развивает собственное производство беспилотников, а также вовлекает частные компании в создание современных технологий наблюдения и поражения.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие потери российских войск с 24 февраля 2022 по 7 ноября 2025 составили примерно 1 148 910 человек. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 1170 российских военных.

