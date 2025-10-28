Аналітики в шоці: у публічний простір потрапили втрати Росії у війні проти України

За даними з відкритих джерел, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до березня 2025 року загинули щонайменше 2285 спецпризначенців ГРУ, ВМФ і Сухопутних військ РФ. Це лише частина підтверджених втрат — реальна кількість може бути значно більшою.

Втрати російської армії у війні проти України

У списку загиблих — бійці з найелітніших підрозділів російської армії: 2-ї, 3-ї, 10-ї, 14-ї, 16-ї, 22-ї, 24-ї, 34-ї, 346-ї бригад спецназу, 25-го окремого полку, а також морських розвідпунктів 388-го і 389-го СпН. Є також імена бійців спецпідрозділів боротьби з підводними диверсантами — російського аналогу американських “Морських котиків”.

Найбільше втрат зафіксовано у 10-й та 22-й бригадах спецназу Південного військового округу — 350 та 333 загиблих відповідно. За регіонами найбільше загиблих з Новосибірської області (111), Краснодарського краю (108) та Хабаровського краю (91).

Серед убитих — офіцери різних рангів: 98 лейтенантів, 27 капітанів, 14 майорів, 3 підполковники та 2 полковники, а також командири рот, взводів і відділень. Усього 718 загиблих були розвідниками.

За оцінками аналітиків, довоєнна чисельність усіх бригад спецназу ГРУ становила близько 10 тисяч осіб. Тобто навіть за неповними даними ці підрозділи втратили понад 20% свого складу.

Найбільші втрати припали на перші місяці вторгнення у 2022 році. Тоді спецназ активно використовували як піхоту, що призвело до сотень загиблих. Згодом, після перегрупування, Росія обмежила участь спецназу у фронтових боях, але у 2024 році знову почала залучати ці підрозділи до штурмів — зокрема під час атак на Покровськ і Волчанськ, а також у боях у Курській області.

У результаті лише за вісім місяців 2024 року втрати спецназу перевищили загальні показники за 2022–2023 роки, що свідчить про зростання інтенсивності боїв і виснаження елітних частин армії РФ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Україні 28 жовтня 2025 року McDonald’s розпочав тестування нового сервісу "Мобільне замовлення", який дозволяє клієнтам робити замовлення через мобільний застосунок і забирати його у вибраному ресторані, щойно страва буде готова. Про це повідомили в пресслужбі компанії.