Аналитики в шоке: в публичное пространство попали потери России в войне против Украины

По данным из открытых источников, с начала полномасштабного вторжения России в Украину до марта 2025 года погибли не менее 2285 спецназовцев ГРУ, ВМФ и Сухопутных войск РФ. Это лишь часть подтвержденных потерь — реальное количество может быть значительно больше.

Потери российской армии в войне против Украины

В списке погибших — бойцы из самых элитных подразделений российской армии: 2-й, 3-й, 10-й, 14-й, 16-й, 22-й, 24-й, 34-й, 346-й бригад спецназа, 25-го отдельного полка, а также морских СН. Есть также имена бойцов спецподразделений по борьбе с подводными диверсантами — российского аналога американских "Морских котиков".

Больше всего потерь зафиксировано в 10-й и 22-й бригадах спецназа Южного военного округа — 350 и 333 погибших соответственно. По регионам больше всего погибших из Новосибирской области (111), Краснодарского края (108) и Хабаровского края (91).

Среди убитых — офицеры разных рангов: 98 лейтенантов, 27 капитанов, 14 майоров, 3 подполковника и 2 полковника, а также командиры рот, взводов и отделений. Всего 718 погибших были разведчиками.

По оценкам аналитиков, довоенная численность всех бригад спецназа ГРУ составила около 10 тысяч человек. То есть даже по неполным данным эти подразделения потеряли более 20% своего состава.

Наибольшие потери пришлись на первые месяцы вторжения в 2022 году. Тогда спецназ активно использовался как пехота, что привело к сотням погибших. Впоследствии, после перегруппировки, Россия ограничила участие спецназа во фронтовых боях, но в 2024 году снова начала привлекать эти подразделения к штурмам — в частности, во время атак на Покровск и Волчанск, а также в боях в Курской области.

В результате только за восемь месяцев 2024 года потери спецназа превысили общие показатели за 2022–2023 годы, что свидетельствует о росте интенсивности боев и истощении элитных частей армии РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине 28 октября 2025 года McDonald's приступил к тестированию нового сервиса "Мобильный заказ", который позволяет клиентам делать заказ через мобильное приложение и забирать его в выбранном ресторане, как только блюдо будет готово. Об этом сообщили в пресс-службе компании.