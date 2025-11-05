logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Генерал назвав два напрямки наступу росіян від Покровська
commentss НОВИНИ Всі новини

Генерал назвав два напрямки наступу росіян від Покровська

Після можливого захоплення Покровська російські війська можуть просуватися на Дніпровщину та в бік Костянтинівки, попереджає генерал Ігор Романенко.

5 листопада 2025, 21:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Російські війська продовжують активні наступальні дії на Донеччині, зокрема в районі Покровська. За словами генерал-лейтенанта у відставці, колишнього заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Ігоря Романенка, після можливого захоплення міста окупанти можуть розвивати наступ одразу у двох напрямках — на Дніпровщину та в бік Костянтинівки.

Генерал назвав два напрямки наступу росіян від Покровська

Ігор Романенко. Фото з відкритих джерел

Ігор Романенко в ефірі телеканалу "Еспресо" пояснив, що Покровськ має стратегічне значення не лише сам по собі, а й як плацдарм для подальших дій російських військ.

"Один із напрямків — це Дніпровщина. Ворог поступово від Покровська просувався туди й уже вклинився на окремих ділянках до 20 кілометрів. Він здійснює там так звану тактику "тисячі порізів". Якщо подивитися на мапу, то це вклинення на ряді напрямів населених пунктів, які частково захопив ворог, частково вдалося Силам оборони відбити", — зазначив генерал.

За його словами, на Дніпровщині противник досягає помітного прогресу. Якщо у вересні половина усіх новозахоплених територій припадала саме на цей напрям, то вже у жовтні це близько 70%. 

За оцінкою генерала, другим напрямком є Костянтинівка та район Добропілля, що північно-схід від Покровська.

"Там був рейд і звідти осідлавши дорогу "Добропілля — Краматорськ". І не тільки в бік Костянтинівки, ворог просувається і це наступна їх ціль. Найближчий час Костянтинівка буде атакуватися з трьох сторін, безпосередньо з боку Покровська, з Торецького напрямку і зі сходу — це південна частина Часового Яру", — попередив військовий.

Ігор Романенко також додав, що подальші дії росіян можуть бути спрямовані на просування вздовж лінії Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ – Слов’янськ, що становить значну загрозу для оборони всієї Донецької області.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ЗСУ зробили заяву про відступ бійців з Покровська.

Також "Коментарі" писали, що в Генштабі відреагували на інформацію про нібито оточення Покровська.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
