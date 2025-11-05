Генерал назвав два напрямки наступу росіян від Покровська

Рубрики
Російські війська продовжують активні наступальні дії на Донеччині, зокрема в районі Покровська. За словами генерал-лейтенанта у відставці, колишнього заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Ігоря Романенка, після можливого захоплення міста окупанти можуть розвивати наступ одразу у двох напрямках — на Дніпровщину та в бік Костянтинівки.
Ігор Романенко. Фото з відкритих джерел
Ігор Романенко в ефірі телеканалу "Еспресо" пояснив, що Покровськ має стратегічне значення не лише сам по собі, а й як плацдарм для подальших дій російських військ.
За його словами, на Дніпровщині противник досягає помітного прогресу. Якщо у вересні половина усіх новозахоплених територій припадала саме на цей напрям, то вже у жовтні це близько 70%.
За оцінкою генерала, другим напрямком є Костянтинівка та район Добропілля, що північно-схід від Покровська.
Ігор Романенко також додав, що подальші дії росіян можуть бути спрямовані на просування вздовж лінії Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ – Слов’янськ, що становить значну загрозу для оборони всієї Донецької області.
