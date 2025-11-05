Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. Проте оточення наших військ та частин в цій зоні немає. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Оточення ЗСУ»: у Генштабі зробили заяву про Покровськ і Мирноград

Зазначається, що у Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто.

"Так, тільки за минулу добу в районі Покровська наші воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях.

Загалом, з початку тижня, на Покровському напрямку втрати російських військ склали: 249 окупантів (з них 159 безповоротні), 7 пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мото-техніки, танк та бойова броньована машина", – повідомили у Генштабі.

Там наголошують, що одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів.

Крім того, у Генштабі повідомили, що триває Добропільська операція. Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м. Загалом за час операції, станом на 05 листопада 2025 року, звільнено 188.9 км², а 249.9 км² — зачищено від ДРГ противника.

