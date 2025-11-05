Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже визначено дату остаточної зачистки міста Куп'янськ Харківської області від російських окупантів. Про це глава держави повідомив на брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Росіяни заявляють про «котли» у Куп'янську та Покровську та тисячах втрат ЗСУ

У Міноборони РФ прокоментували заяву глави української держави і заявили, що заява Володимира Зеленського журналістам про те, що в Куп'янську ЗСУ нібито проводить "зачистку" "до 60 росіян", що залишилися, може свідчити лише про дві речі.

"Глава київського режиму повністю втратив зв'язок із реальністю і, слухаючи брехливі доповіді Сирського, зовсім не володіє оперативною ситуацією на землі.

Або навпаки, – розуміє безвихідь ситуації та реальне становище ЗСУ у Куп'янську. Тому ціною безславної загибелі в "котлах" тисяч українських військовослужбовців намагається приховувати до останнього правду від населення України та своїх західних спонсорів, щоб продовжувати наживатися за рахунок фінансових коштів європейських платників податків, що виділяються на війну з Росією.

Інакше розцінювати його слова "ми все зачистимо" – не можна", – заявляють у ворожому відомстві.

Там наголошують, що у Покровську та Куп'янську українці зазнають значних втрат.

"Сьогодні становище угруповань ЗСУ, затиснутих у "котлах" Куп'янська і Червоноармійська і безперервно несуть значні втрати від ударів і просування вперед російських військ, стрімко погіршується, не залишаючи жодних шансів українським військовослужбовцям на свій порятунок, окрім добровільної здачі у полон", — заявили росіяни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів про ситуацію на фронті, зокрема щодо Куп'янська.

"До 60 осіб, "росіян", залишається в Куп'янську. Іде зачистка. Ми все зачистимо. Знаємо. У принципі, дати визначено. Вони були на Ставці. Ділитись такою інформацією поки не будемо", — сказав Зеленський.

Інших деталей щодо боїв у Куп'янську Зеленський не повідомив.

31 жовтня начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські окупанти продовжують утримувати північні райони Куп'янська, контролюючи приблизно 20% міста. Ворог зосереджує на півночі зусилля та намагається перерізати українську логістику ударами безпілотників. У відповідь ЗСУ активно використовують дрони та створюють "подвійну повітряну облогу" для ворожих сил та їх постачання. За інформацією військових, бої в Куп'янську залишаються інтенсивними, а операції із зачистки залишків підрозділів продовжуються. Місто Куп'янськ було звільнено у вересні 2022 року, проте знову опинилося під загрозою окупації.