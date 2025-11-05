Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определены даты окончательной зачистки города Купянск Харьковской области от российских оккупантов. Об этом глава государства сообщил на брифинге по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Россияне заявляют о «котлах» в Купянске и Покровске и тысячах потерь ВСУ

В Минобороны РФ прокомментировали заявление главы украинского государства и заявили, что заявление Владимира Зеленского журналистам о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит "зачистку" оставшихся "до 60 русских", может свидетельствовать только о двух вещах.

"Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле.

Либо напротив, – понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске. Поэтому ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих, пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счёт выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков.

Иначе расценивать его слова "мы всё зачистим", – нельзя", – заявляют во вражеском ведомстве.

Там подчеркивают, что в Покровске и Купянске украинцы несут значительные потери.

"Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в "котлах" Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на своё спасение, кроме добровольной сдачи в плен", – заявили россияне.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о ситуации на фронте, в частности, относительно Купянска.

"До 60 человек, "русских", остается в Купянске. Идет зачистка. Мы все зачистим. Знаем. В принципе, даты определены. Они были на Ставке. Делиться такой информацией пока не будем", — сказал Зеленский.

Других деталей по поводу боев в Купянске Зеленский не сообщил.

31 октября начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупанты продолжают удерживать северные районы Купянска, контролируя примерно 20% города. Враг сосредотачивает на севере усилия и пытается перерезать украинскую логистику ударами беспилотников. В ответ ВСУ активно используют дроны и создают "двойную воздушную осаду" для вражеских сил и их снабжения. По информации военных, бои в Купянске остаются интенсивными, а операции по зачистке остатков подразделений продолжаются. Купянск был освобожден в сентябре 2022 года, однако снова оказался под угрозой оккупации.